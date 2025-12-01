Суд постановил снести коттеджный поселок под Туапсе

Туапсинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей признать самовольным строительством и снести коттеджный поселок «Буревестник» в поселке Ольгинка под Туапсе, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на в объединенную пресс-службу краевых судов.

В пользу государства изъяли 65 участков, которыми владели 54 человека, в числе которых Ольга и Кирилл Хахалевы — мать и сын бывшего судьи краевого суда Елены Хахалевой. Им принадлежали два участка, на одном из них расположены жилые здания.

По данным прокуратуры, изначально на землях собирались строить гаражные боксы, но покупатели недостроенных объектов меняли разрешенный вид использования с «гаражей» на «жилые объекты», а затем по льготной цене выкупали у муниципалитета участки под зданиями.

Прокуратура заявила, что участок под коттеджным поселком «Буревестник» относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения.

Прокуратура посчитала, что участки выбыли из государственной собственности незаконно — право распоряжения землей принадлежало краевым властям, а не муниципальным.

Бывшая судья из Краснодара Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года. На мероприятии выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин говорил, что на свадьбу потратили два миллиона долларов. Хахалева оценивала расходы примерно в четыре миллиона рублей. Она утверждала, что свадьбу оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев.

В 2020 году Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи за то, что она отсутствовала на работе более 120 дней. Ее обвинили в мошенничестве и служебном подлоге: по версии следствия, во время прогулов она незаконно получила 1,2 миллиона рублей в виде зарплаты.

Хахалева уехала из России в 2021 году. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали. Азербайджан в 2025 году отказал России в экстрадиции Хахалевой.

