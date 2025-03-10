APA: Азербайджан отказал России в экстрадиции бывшей судьи Елены Хахалевой

Азербайджан не удовлетворил запрос России об экстрадиции бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой, сообщила азербайджанскому агентству APA адвокат Шахла Гумбатова.

Причина отказа в экстрадиции не уточняется.

Судья Елена Хахалева стала известна после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, где выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Сама она утверждала, что мероприятие оплатил ее бывший супруг Роберт Хахалев, который занимался бизнесом. Совет судей Краснодарского края пришел к выводу, что свадьба обошлась в 4,5 миллиона рублей.

В июле 2020 года Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи, а затем обвинили в мошенничестве и служебном подлоге (статьи 159 и 292 УК) из-за того, что в 2016–2019 годах ее не было на рабочем месте в течение 128 дней, но при этом она незаконно получала зарплату. В 2021 году Хахалева покинула Россию. После этого ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В конце января 2025 года Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку в Азербайджане. После задержания бывшую судью арестовали. В начале февраля суд в Баку отменил арест и передал Хахалеву под надзор полиции.

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