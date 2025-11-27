Президент России Владимир Путин прокомментировал публикации расшифровок переговоров по Украине его помощника Юрия Ушакова со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым.

Путин не исключил, что эти публикации могут быть «фейками». Отметив, что «сливы» телефонных разговоров — уголовное преступление. «Это, может быть, фейки какие-то. Может быть, действительно подслушали. Вообще-то это уголовное наказание. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», — сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Он также пошутил, что тех, кто передал записи журналистам, «поставили подглядывать, а они подслушивают». «Пусть займутся своим собственным делом. Но и подглядывать надо уметь», — добавил Путин, отметив, что не знает «сути этих прослушек».

Комментируя заявление журналиста, что после публикации записи разговора Уиткоффа с Ушаковым спецпосланника президента США раскритиковали, президент РФ напомнил, что спецпосланник участвует в переговорах с Россией. «Было бы удивительно, если бы он в разговорах с Ушаковым обругал нас нецензурной бранью, а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Это же бред. Уиткофф — интеллигентный человек. Он должен создать условия для межличностного общения», — сказал Путин.

Уиткофф защищает позицию США и Дональда Трампа, но диалог с ним идет «без ругани и плевков», добавил российский президент.

Расшифровки разговоров помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа опубликовало агентство Bloomberg. Издание не уточнило, откуда получило записи.

Из этой публикации стало известно, что Уиткофф консультировал Кремль о том, как Путину разговаривать с Трампом, а Дмитриев передал американской стороне список условий для заключения мира с Украиной.

Дмитриев назвал публикацию Bloomberg фейком. Ушаков заявил, что не знает, откуда у агентства появились записи его разговоров с Уиткоффом и Дмитриевым. «Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», — сказал Ушаков.