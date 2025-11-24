США объявили террористическим наркокартель Cartel de los Soles, который связывают с Мадуро

Госдепартамент США включил в список международных террористических организаций наркокартель Cartel de los Soles («Картель Солнц») из Венесуэлы. Решение об этом приняли еще 16 ноября, соответствующие документы опубликовали 24 ноября.

Власти Венесуэлы «решительно отвергли», как заявил глава МИД страны Иван Хиль, «новую выдумку» госсекретаря США Марко Рубио. По словам министра Венесуэлы, наркокартеля Cartel de los Soles «не существует».

Опрошенные телеканалом CNN эксперты считают, что решение Госдепа расширит возможности США по нанесению военных ударов по территории Венесуэлы.

Cartel de Los Soles («Картель Солнц»), по мнению экспертов CNN, — это не единый централизованный мафиозный картель, подобный преступным организациям в Колумбии и Мексике. Скорее, речь идет о группе чиновников, военных и силовиков, которых подозревают в коррупции, связях с наркосетями и различными организованными преступными группировками. США считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро — один из лидеров Cartel de Los Soles.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

В рамках кампании по борьбе с наркотиками Трамп отправил к побережью Венесуэлы крупную группировку войск. На этом фоне появились предположения, что США готовят наземную операцию против Венесуэлы, одна из ее целей — отстранение Мадуро от власти.

Мадуро во время неофициальных переговоров с США заявил, что готов уйти в отставку в течение двух-трех лет, утверждали источники The New York Times. По их словам, Вашингтон этот план отверг.