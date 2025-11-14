Владимир Путин и Николас Мадуро на встрече 7 мая 2025 года Alexey Nikolskiy / Sputnik / Profimedia

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против латиноамериканских наркокартелей. Никаких подробностей он не раскрыл. Но понятно, что главной целью операции, скорее всего, станет Венесуэла: США намереваются свергнуть президента Николаса Мадуро.

Еще в октябре, когда США резко ужесточили политику в отношении Венесуэлы, Мадуро обратился за помощью к России. В начале ноября в своем еженедельном телешоу он уверял, что Венесуэла как никогда едина с Россией.

Однако реакция Москвы на нарастающий кризис вокруг Венесуэлы — спокойная и даже холодная, пишет The Atlantic. Ни президент РФ Владимир Путин, ни кто-либо из высокопоставленных российских чиновников ни разу за последние пару месяцев — с начала эскалации — публично не давал понять, что Россия готова прийти Венесуэле на помощь в случае прямого столкновения с США.

11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в разговоре с несколькими российскими СМИ, что Венесуэла не обращалась с просьбой о военной поддержке и что в рамках двусторонних соглашений Москва не обязана защищать Венесуэлу от внешней агрессии.

Мадуро, похоже, столкнулся с той же проблемой, с которой ранее столкнулись другие союзники России — Армения, Сирия, Иран. Все они, напоминает The Atlantic, недавно просили Россию о военной помощи, но обнаруживали, что из-за войны с Украиной она не в силах такую помощь оказать: армия истощена, ресурсы ограничены, а главное, «украинское направление» — такой приоритет, что ради него Россия готова пожертвовать чем угодно.

Армения в 2023 году потерпела поражение от Азербайджана и потеряла Нагорный Карабах — и это несмотря на то, что запрашивала поддержку в рамках формальных обязательств России по Договору о коллективной безопасности. В Сирии в 2024 году был свергнут президент Башар Асад — многолетний союзник, которому Россия активно помогала в ходе сирийской гражданской войны. Она смогла лишь помочь Асаду бежать из страны. Иран летом 2025-го подвергся ударам израильской и американской авиации — и Россия его никак не поддержала.

Венесуэла покупает российское оружие с 2006 года. Тогдашний президент Уго Чавес называл это оружие гарантом суверенитета Венесуэлы перед лицом американской угрозы.

Российское влияние в Венесуэле проявлялось и в других формах — от граффити на улицах Каракаса с российским и венесуэльским флагом до тесного сотрудничества национальной нефтяной компании Petróleos de Venezuela с «Роснефтью».

Несколько американских администраций — от Барака Обамы до Дональда Трампа — считали Чавеса, а затем Мадуро угрозой региональной стабильности. В сентябре 2025 года США пошли на эскалацию: стали наносить удары по венесуэльским судам, утверждая, что они перевозят наркотики, и собирать у берегов Венесуэлы большую группировку кораблей. В ответ Мадуро приказал провести массовую мобилизацию армии и резервистов.

Если бы Путин и хотел серьезно усилить Венесуэлу, шансы на это минимальны, пишет The Atlantic. Трамп предпочитает удары издалека — именно так американские силы воевали в Йемене и Иране. Вооружений, которые помогли бы Венесуэле защититься от таких атак, Россия ей не поставляет и едва ли поставит.

Если американские корабли приблизятся к берегам Венесуэлы или начнется высадка войск, Россия могла бы поставить Венесуэле дешевые ударные дроны, подобные тем, которые она использует против Украины («Герань», созданная на основе иранского «Шахеда»). Возможны и поставки российских средств радиоэлектронной борьбы, которые могли бы глушить GPS и радиосвязь, затрудняя действия американской авиации. Даже старые российские системы ПВО, такие как С-300, могли бы серьезно осложнить действия американской авиации (только если Венесуэла сохранила эти системы в исправном состоянии).

Самый опасный сценарий для США — наземная операция. Тогда Россия могла бы поставками Венесуэле тяжелых вооружений попытаться втянуть американцев в продолжительную и кровопролитную войну. Но именно такое оружие сейчас критически необходимо самой России в войне с Украиной.

На сегодняшний день единственным подтверждением российских поставок стало прибытие транспортного самолета в Каракас в конце октября. Депутат Госдумы Алексей Журавлев недавно говорил, что Россия передала Венесуэле системы ПВО «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э», однако эти сообщения подтверждения не получили. Теоретически такие системы могли бы значительно повысить обороноспособность Венесуэлы. Журавлев также утверждал, что нет никаких препятствий для передачи Мадуро новейших российских комплексов «Орешник».

Прямо сейчас, отмечает The Atlantic, положение Кремля напоминает то, в котором оказался Запад накануне и в самом начале большой российско-украинской войны. С одной стороны, было очевидно, что Украина нуждается в современных вооружениях, чтобы иметь шанс отразить нападение. С другой стороны, если бы ей это не удалось, эти вооружения попали бы в руки россиян — и Запад, вполне вероятно, лишился бы технического превосходства. Сомнительно, что Путин передаст Венесуэле «Орешник», когда так высока вероятность, что вскоре американцы смогут его захватить.

The Atlantic полагает, что Мадуро ждет судьба сирийского президента Башара Асада: в критический момент он не получит от России помощи и может рассчитывать в лучшем случае на то, что его вывезут в Москву.

