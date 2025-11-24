С бывшего директора ФБР сняли обвинения, выдвинутые из-за дела о вмешательстве России в выборы

Судья в США сняла уголовные обвинения с бывшего директора ФБР Джеймса Коми, выдвинутые из-за возможных нарушений в ходе расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Такое решение вынесла судья Кэмерон Макгоуэн Карри, сообщает Reuters 24 ноября.

Также судья сняла обвинения, выдвинутые против прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которую обвиняли в мошенничестве в банковской сфере.

Суд принял доводы Коми и Джеймс, которые настаивали на том, что исполняющая обязанности прокурора Линдси Хэллиган, выдвинувшая против них обвинения, была назначена на эту должность незаконно. Судья постановила, что Хэллиган «не имела юридических полномочий» выдвигать обвинения.

При этом, как указывает CNN, у других прокуроров Минюста США осталась возможность выдвинуть те же обвинения против Коми и Джеймс.

Коми обвиняли в том, что он в 2020 году дал под присягой ложные показания конгрессу по делу о вмешательстве России в выборы, а также воспрепятствовал правосудию. Джеймс обвиняли в мошенничестве с ипотекой из-за того, что, по версии следствия, она получила кредит на выгодных условиях.

Линдси Хэллиган выдвинула против них обвинения в сентябре, через несколько дней после того, как стала прокурором. Она стала единственной, кто подписал обвинительные заключения, поскольку остальные прокуроры Минюста отказались в этом участвовать. Адвокаты Коми и Джеймс утверждали, что Хэллиган заняла должность в обход норм, регулирующих назначение прокуроров.

Возбудить уголовные дела против Джеймса Коми и Летиции Джеймс требовал лично президент США Дональд Трамп. Он оказывал давление на Минюст, требуя принять меры против своих политических оппонентов и критиков, пишет Reuters. Так, по его требованию начали расследование против бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона,

Летиция Джеймс в 2022 году обвинила Трампа и его семью в мошенничестве. Спустя год суд постановил, что Трамп до избрания на свой первый президентский срок в 2016 году много лет завышал стоимость своих активов, чтобы получать более выгодные условия от банков и страховых компаний. Суд обязал Трампа выплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, однако в 2025 году апелляционная инстанция отменила это решение. Трамп обвинял Летицию Джеймс в «охоте на ведьм».