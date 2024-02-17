Суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на 355 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа, претендующего на пост президента США, виновным в мошенничестве, связанном с его строительным бизнесом, и наложил на него штраф в 354,9 миллиона долларов.

Трампу, сообщает Reuters, решением суда также запрещено в течение трех лет занимать руководящие посты в компаниях, работающих в Нью-Йорке.

Ответчиками по делу также проходили два сына Трама, каждому из которых суд назначил штраф в 4 миллиона долларов.

Фигурантов дела обвиняли в фальсификации финансовой отчетности за 2022 год с целью получения более выгодных условия банковского кредитования. Судебные разбирательств заняли три месяца.

Защита Трампа заявила, что будет обжаловать приговор. Трамп, в свою очередь, в соцсетях заявил о «вмешательстве в выборы» и «охоте на ведьм», обвинив судью и генпрокурора Нью-Йорка в коррупции и «нечестной игре».

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