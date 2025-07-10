Против бывших руководителей ФБР и ЦРУ начали расследование из-за дела о вмешательстве России в выборы в 2016 году

В США в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главы ФБР Джеймса Коми начали уголовное расследование из-за возможных нарушений, допущенных в ходе дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Первым об этом 8 июля сообщил Fox News Digital, ссылаясь на источники в министерстве юстиции США. В Минюсте подтвердили 9 июля, что проводят уголовное расследование, но детали не раскрыли, пишет The Washington Post.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал директору ФБР Кашу Пателю материалы, доказывающие возможные правонарушения со стороны Джона Бреннана, в том числе предполагаемую дачу ложных показаний конгрессу, сообщили источники Fox News. По их словам, следствие в отношении Бреннана продолжается. Источники добавили, что расследование в отношении Джеймса Коми ведется, но они не стали уточнять, в чем его подозревают. Два источника Fox News утверждают, что ФБР рассматривает взаимоотношения Бреннана и Коми как «заговор».

Газета The Washington Post подтвердила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в начале июля направил в ФБР материалы в отношении Бреннана, чтобы провести расследование по подозрению в даче ложных показаний перед конгрессом. По данным издания, Рэтклифф опубликовал внутренний отчет ЦРУ, в котором резко раскритиковал то, что Бреннан, оценив разведданные 2017 года, пришел к выводу, что президент России Владимир Путин пытался помочь республиканцу Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон, которая в 2016-м баллотировалась в президенты от демократов.

Какие обвинения могут предъявить Бреннану и Коми, неизвестно. Как пишет газета The New York Times, неясно, приведет ли начатое расследование к тому, что им вообще предъявят обвинения.

Источник WP, близкий к Коми, сказал, что бывший директор ФБР не контактировал со следователями. Адвокат Коми отказался от комментариев. Коми и Бреннан не ответили на запрос журналистов. В ФБР и ЦРУ отказались от комментариев.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам 9 июля, что не знает ничего о расследовании, кроме того, что прочитал в СМИ. «Но я скажу вам, что, по-моему, это очень нечестные люди. Я считаю, что они чертовски нечестны. И, возможно, им придется за это заплатить. Я считаю, что они действительно плохие и нечестные люди», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила Fox News, что «рада» тому, что в отношении Бреннана и Коми начали расследование.

Власти США ранее расследовали российское вмешательство в выборы президента в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел дело, пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом. Представители России всегда отрицали вмешательство в выборы.

Власти США в 2018 году обвинили петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и еще 12 человек, связанных с «фабрикой троллей», во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Пригожин в 2023 году подтвердил, что создал «фабрику троллей», хотя до этого его представители отрицали, что бизнесмен связан с этой структурой.

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