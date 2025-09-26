Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми (давнему критику Трампа) предъявили обвинения в даче ложных показаний

Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, который возглавлял расследование о возможных связях членов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.

Коми обвинили в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании правосудию. Если его признают виновным, бывшему директору ФБР грозит до пяти лет лишения свободы, отмечает агентство.

Обвинения против Коми связаны с показаниями, которые тот дал в 2020-м по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Среди прочего тогда он отвергал критику республиканцев в отношении расследования и отрицал обвинения в том, что разрешил раскрыть конфиденциальную информацию по делу журналистам.

«Мое сердце разбито из-за министерства юстиции, но я полностью доверяю федеральной судебной системе. И я невиновен. Так что давайте проведем суд и сохраним веру», — прокомментировал ситуацию Коми.

Джеймс Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 годы, пока Дональд Трамп его не уволил. С тех пор Коми публично критиковал Трампа, его называют давним политическим оппонентом нынешнего президента США.

В 2020 году Коми во время президентских выборов поддерживал кампанию Джо Байдена, а в 2024 году — кампанию Камалы Харрис, баллотировавшейся от Демократической партии. В июле 2025-го Минюст США уволил дочь Коми — Морин Коми — с должности прокурора.

Reuters называет преследование Джеймса Коми «усилением кампании Трампа против политических противников». О том, что власти США начали расследование в отношении Коми из-за возможных нарушений, допущенных в ходе дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, стало известно еще в июле. Тогда же сообщалось об аналогичном расследовании против бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

Кроме того, Минюст при Трампе расследует действия и других политических оппонентов нынешнего президента. Среди них — генеральный прокурор штат Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая в том числе обвинила Трампа и его семью в мошенничестве, а также Джон Болтон — бывший советника Трампа по нацбезопасности. К нему в августе пришли с обыском.

