Минюст США уволил федерального прокурора Морин Коми, дочь бывшего директора ФБР и давнего оппонента Дональда Трампа Джеймса Коми, сообщают Associated Press и The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников The New York Times, Коми получила уведомление об увольнении в письме, где в качестве основания указана статья II Конституции США, описывающая полномочия президента США.

Представитель прокуратуры Южного округа Нью-Йорка отказался комментировать увольнение Коми. Пресс-служба Белого дома также не ответила на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, в том числе и о том, исходила ли просьба уволить Коми от Белого дома.

Морин Коми участвовала, в частности, в расследовании дела против финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, а также рэпера Пи Дидди (Шон Комбс), которого признали виновным в перевозке людей для занятия проституцией.

Трамп неоднократно высказывал теорию о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. В этом списке якобы могли быть политики-демократы, и Трамп пообещал опубликовать его после возвращения в Белый дом. Однако 7 июля Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало у них нет доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна, что вызвало недовольство некоторых радикальных сторонников Трампа.

The New York Times отмечает, что прямых доказательств того, что увольнение Коми связано с ее работой в том числе над делом Эпштейна, пока нет. При этом издание Politico писало, что Коми выступала против раскрытия каких-либо следственных материалов.

Неожиданное увольнение федерального прокурора, особенно такого опытного как Коми, ранее считалось исключительными событием, но при Трампе такие случаи стали происходить чаще, пишет NYT. При этом увольнение Коми газета называет самым громким среди прочих.

Отец Морин Коми, Джеймс Коми, занимал пост директора ФБР с 2013 по 2017 годы, пока его не уволил Трамп, которого Коми публично критиковал. В 2020 году Коми во время президентских выборов поддерживал кампанию Джо Байдена, а в 2024 году — кампанию Камалы Харрис, баллотировавшейся от Демократической партии.

Читайте также

Трамп использовал теорию заговора о политиках-педофилах из «списка Эпштейна», чтобы снова стать президентом США. Теперь оказалось, что никакого списка нет Лагерь MAGA отреагировал на это с небывалым возмущением

Читайте также

Трамп использовал теорию заговора о политиках-педофилах из «списка Эпштейна», чтобы снова стать президентом США. Теперь оказалось, что никакого списка нет Лагерь MAGA отреагировал на это с небывалым возмущением