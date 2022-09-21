Прокурор Нью-Йорка обвинила Трампа и его семью в мошенничестве

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск к бывшему президенту США Дональду Трампу, его старшим детям и компании Trump Organization, обвинив их в мошеннических практиках.

По версии прокурора, Трамп преувеличивал стоимость своих активов для получения займов на выгодных условиях, а также преуменьшал ее ради снижения налогов. Всего офис прокурора обвиняет Трампа в 200 эпизодах мошенничества за 10 лет.

Джеймс хочет оштрафовать Трампа на 250 миллионов долларов и на пять лет запретить ему и его семье вести бизнес в штате и брать займы у местных финансовых институтов.

Генпрокурор предположила, что помимо нарушения законов штата Трамп и его бизнес могли нарушить и федеральные законы. Результаты расследования были переданы федеральным прокурорам; собираются ли они возбуждать уголовное дело, неизвестно, отмечает The New York Times.

Трамп называл расследование офиса генпрокурора Нью-Йорка политически мотивированным, добивался его прекращения, а также пытался уклониться от дачи показаний. Во время дачи показаний бывший президент более 440 раз ссылался на пятую поправку к Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.