Сотрудники ФБР провели обыск в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает New York Post.

По данным источника издания, обыск прошел в рамках расследования, инициированного директором ФБР Кешем Пателем. Сам Патель написал в соцсети X: «Никто не стоит выше закона. Агенты ФБР на задании».

Проведение обыска подтвердили также источники Fox News и CNN. По информации New York Post, расследование связано с разглашением секретной информации в мемуарах Болтона под названием The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло»), вышедших в 2020 году.

Как напоминает New York Post, Дональд Трамп пытался предотвратить публикацию книги, утверждая, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении, подписанное им при приеме на работу — но безуспешно. Источник издания сообщил, что расследование против Болтона было начато несколько лет назад, но администрация Джо Байдена закрыла его «по политическим причинам».

Джон Болтон с апреля 2018 года был советником по национальной безопасности Дональда Трампа, занимавшего тогда президентский пост в первый раз. В этом ранге Болтон дважды приезжал в Москву. В сентябре 2019 года Трамп отправил Болтона в отставку, заявив, что «категорически не согласен со многими его предложениями». В администрации Трампа Болтон считался сторонником «жесткой линии» в отношении России, КНДР и Ирана.

После прихода Трампа в Белый дом на второй срок в январе 2025 года Болтон рассказал, что его лишили защиты Секретной службы, которая была предоставлена ему Джо Байденом из-за угроз со стороны Ирана. За прошедшие полгода второго президентства Трампа Болтон не раз критиковал его политику относительно Украины и России, а также действия его советника Стива Уиткоффа, отправленного в качестве переговорщика в Москву. После саммита на Аляске Болтон заявил, что «Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл». Трамп, в свою очередь, возмущался, что медиа, оценивая его достижения, цитируют «уволенных неудачников и реально тупых людей типа Джона Болтона».