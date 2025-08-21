Суд в Нью-Йорке отменил штраф Трампу на более чем 500 миллионов долларов

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил штраф, назначенный Дональду Трампу по делу о мошенничестве в феврале 2024 года, сообщает Reuters.

При этом суд подтвердил прежние выводы о том, что Трамп до избрания на свой первый срок в 2016 году долгое время завышал стоимость своей недвижимости и других активов, чтобы обманом заставить кредиторов и страховщиков предоставить своей компании Trump Organization более выгодные условия, пишет Associated Press.

Трамп отрицал вину, его адвокаты утверждали, что любые ошибки в отчетах о состоянии Трампа, представленных его кредиторам и деловым партнерам, не имели значения, поскольку никому не был причинен ущерб.

Суд первой инстанции обязал Трампа выплатить штраф в размере 355 миллионов долларов плюс проценты, которые, как пишет Reuters, продолжали начисляться. Сумма выплаты, по оценке СМИ, могла составить более 515 миллионов долларов.

Несмотря на то, что суд избавил Трампа от огромного штрафа, ему и двум его старшим сыновьям запретили занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет, отмечает AP.

Трамп назвал решение суда «полной победой». Он заявил в соцсетях, что суд «проявил мужество», отклонив «незаконное и позорное решение».

После решения суда в феврале 2024 года Дональд Трамп обвинил генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс в «охоте на ведьм» и заявил, что она пытается помешать ему избраться на второй президентский срок. Судьи Апелляционного суда посчитали, что Джеймс правомерно пыталась привлечь Трампа к ответственности, поскольку «защитила общественные интересы».

Reuters называет решение суда поражением для Летиции Джеймс. Агентство отмечает, что сейчас Минюст США расследует в отношении Джеймс дело о возможном мошенничестве с ипотекой.