Павел Дуров назвал Чарли Кирка «героем». И поддержал версию, что к его убийству причастна Франция (ее распространяет активистка, которая считает жену Макрона трансгендерной женщиной)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что считает «правдоподобной» версию о причастности властей Франции к убийству активиста , а самого убитого назвал «героем».

Таким образом Дуров поддержал заявление, которое распространила американская ультраправая активистка Кэндис Оуэнс, работавшая в организации Кирка Turning Point USA. Она также распространяет слухи о том, что первая леди Франции Брижит Макрон — трансгендерная женщина. В связи с этим французский президент Эммануэль Макрон и его жена подали на Оуэнс в суд.

22 ноября Оуэнс заявила в соцсети икс, что «высокопоставленный сотрудник французского правительства» связался с ней и рассказал, что подозреваемый в убийстве Кирка «проходил обучение в 13-й бригаде французского легиона». Этот же источник якобы предупредил активистку, что Макроны «заказали и оплатили ее убийство». При этом она отдельно подчеркнула, что в «группу убийц» включили израильтянина, призвав ретвитить свое сообщение. Никаких подтверждений своих слов Оуэнс не привела.

Дуров, последовавший призыву активистки распространять ее сообщение, заявил: «Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции [президента Эммануэля] Макрона, я нахожу информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной». В качестве примера он привел публикацию Кирка, в которой активист призывал власти США ввести 300-процентные пошлины на французское вино и оставить их в силе, пока все обвинения Парижа в отношении Дурова не будут сняты.

«Чарли Кирк был героем. Его смелость [была] в том, чтобы говорить правду — даже с риском для себя. Это то, чему стоит подражать», — добавил основатель Telegram Павел Дуров.

Власти Франции обвиняют Павла Дурова в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера, а также в отмывании денег, полученных в результате преступных действий.

Дурова задержали в Париже в августе 2024 года, запретив выезжать из страны без разрешения правоохранительных органов. По данным Bloomberg и AFP, к середине ноября 2025-го основатель Telegram добился отмены судебного надзора, ограничивающего его выезд из Франции.

После того как французские власти начали расследование в отношении Дурова, бизнесмен стал публиковать «разоблачающие» посты о Франции. В частности, он обвинял власти страны в том, что они требовали от Telegram «заставить замолчать консервативные голоса» перед выборами в Румынии, а также цензурировать неугодные молдавским властям телеграм-каналы.

