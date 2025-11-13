Bloomberg: французские власти разрешили Павлу Дурову снова свободно ездить по миру

Основатель Telegram Павел Дуров добился отмены судебного надзора, ограничивавшего его выезд из Франции, сообщают Bloomberg и AFP со ссылкой на источники.

Согласно решению властей Франции, принятому 10 ноября, Дуров снова может свободно выезжать за пределы страны и больше не обязан регулярно отмечаться в местном полицейском участке.

Павла Дурова задержали во Франции в августе 2024 года. Власти страны обвинили основателя Telegram в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера, а также в отмывании денег, полученных в результате преступных действий.

Дурову запретили выезжать из Франции без разрешения правоохранительных органов. Он получил такое разрешение для поездок в Дубай, так как имеет гражданство ОАЭ. При этом прокуратура Парижа отклоняла его запросы на поездки в США и Норвегию.

