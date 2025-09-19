Первая леди Франции будет доказывать в суде, что она женщина Брижит Макрон подала иск к ультраправой публицистке из США, которая распространяла конспирологическую теорию о ее трансгендерности

Брижит Макрон Christian Liewig / Corbis / Getty Images

Первая леди Франции Брижит Макрон представит в американский суд «экспертные заключения научного характера» в доказательство того, что она женщина. Это будет сделано в рамках иска против американской ультраправой активистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая распространяет слухи о том, что Брижит Макрон — трансгендерная женщина.

«Невероятно обидно, что приходится доказывать подобное. Но она [Брижит Макрон] готова это сделать. Если дискомфорт, который она при этом испытает, необходим, чтобы прояснить ситуацию и положить этому конец, она на 100% готова нести это бремя», — заявил «Би-би-си» адвокат Макронов Том Клэр. Он не уточнил, о какого рода «заключениях научного характера» идет речь.

Кэндис Оуэнс когда-то начинала как критик республиканцев, но вскоре сама примкнула к ним. Она работала в организации Turning Point USA консерватора Чарли Кирка (того самого, который был убит неделю назад), затем вела подкаст правого издания The Daily Wire, а затем запустила собственный подкаст. Сейчас у нее по пять миллионов подписчиков на ютьюбе и в тиктоке, шесть в инстаграме и по семь в Х и фейсбуке. Она известна как антисемитка, антипрививочница и сторонница теорий заговора, отрицавшая высадку американцев на Луну и медицинские эксперименты над узниками нацистских концлагерей.

Кэндис Оуэнс Jason Davis / Getty Images

Оуэнс не придумала, а лишь подхватила конспирологическую теорию о том, что Брижит Макрон — трансгендерная женщина. Впервые этот слух появился в интернете еще в 2017 году, но популяризовала его в 2021-м Наташа Рей, называющая себя независимой журналисткой. Она утверждала в соцсетях, что Брижит Макрон якобы никогда не существовала, за этой личностью после трансперехода скрывается Жан-Мишель Тронье, которого первая леди Франции называет своим братом и который избегает публичности. Распространять эту информацию Рей помогал Ксавье Пуссар, бывший главный редактор французского ультраправого издания Faits et Documents.

Как отмечала газета Le Monde, эти слухи набрали популярность незадолго до президентских выборов во Франции — не в последнюю очередь благодаря аккаунтам, связанным с критиками Эммануэля Макрона. Это не помешало Макрону переизбраться на второй срок в апреле 2022 года. Но к тому времени теория о том, что его жена трансгендерная женщина, попала в мейнстрим. Эта теория несколько дней держалась в трендах твиттера, о ней писали крупные СМИ, ее вынуждена была комментировать и сама Брижит Макрон. «Если я не отвечу на это, [мою сторону] никто не услышит», — говорила она, объясняя, почему вынуждена была отреагировать на столь абсурдный слух.

Брижит Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье подали в суд на Наташу Рей и «ясновидящую» Амандин Руа, которая в декабре 2021-го сделала с Рей четырехчасовое интервью о мнимой трансгендерности первой леди Франции. Этот ролик был выложен на ютьюб и способствовал распространению теории заговора о Брижит Макрон и в Европе, и в Америке. В июне 2024 года парижский суд признал Рей и Руа выновными в клевете и потребовал от них выплатить компенсацию — восемь тысяч евро Брижит Макрон и пять тысяч евро Жан-Мишелю Тронье.

В апелляции приговор не устоял — в июле 2025 года с Рей и Руа сняли обвинение в клевете. Ультраправые круги ликовали: мол, суд подтвердил, что Брижит Макрон мужчина. Но это не так. Парижский апелляционный суд, который рассматривал дело, пришел к выводу, что клевета — это заявление, обвиняющее кого-то в чем-то незаконном или аморальном, но трансгендерность не противоречит ни закону, ни морали, а значит утверждение о чьей-то трансгендерности не может быть клеветническим. Этот вывод никак не подтверждает теорию о трансгендерности Брижит Макрон. Наоборот, суд подчеркнул «противоречивость и слабость» аргументов Рей.

В это же время, летом 2025-го, Брижит и Эммануэль Макроны подали в суд на Кэндис Оуэнс, заявив, что она была первой, кто привлек внимание «американских СМИ и мировой аудитории» к этой теории заговора. В марте 2024 года Оуэнс посвятила слуху о Брижит Макрон эпизод своего подкаста на The Daily Wire, заявив, что это «крупнейший политический скандал в истории». Позднее Оуэнс повторяла это в других шоу, куда приходила как гостья. В 2025 году она выпустила серию подкастов «Становление Брижит», собрав больше трех миллионов просмотров. С ней сотрудничал Ксавье Пуссар, ранее помогавший распространять слух о трансгендерности первой леди во Франции.

«С марта по май 2025 года эта история вошла в тройку самых популярных теорий заговора, набрав миллиард просмотров только во франкоязычных странах. Это колоссальный показатель», — сказал Radio France автор книги «Сопротивление фейковым новостям» Томас Хашон.

Оуэнс говорила, что «готова поставить всю свою профессиональную репутацию на то, что Брижит Макрон на самом деле мужчина». Затем она перешла к еще более радикальной риторике, заявив, согласно иску Макронов, что они являются частью «очень узкой элитной группы, которая практикует гомосексуальность и педофилию, верит в Бафомета и поклоняется трансгендерному божеству». Макроны через своих представителей пытались связаться с ней, чтобы разоблачить теорию о трансгендерности Брижит Макрон и добиться удаления всей этой информации, но Оуэнс игнорировала их письма.

«Эти утверждения явно лживы, Оуэнс знала об этом, но все равно их публиковала. Это стремление не к истине, а к славе. После увольнения из The Daily Wire Оуэнс использовала [эту теорию заговора] для продвижения своего личного подкаста. <…> Самые популярные подкасты в мире обсуждали ее „расследование“ истории Макронов. <…> Ей были предоставлены достоверные, проверяемые доказательства, опровергающие ее утверждения. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, она удвоила усилия. <…> Ее контент направлен не на информирование, а на разжигание страстей и привлечение внимания с помощью сенсаций и теорий заговора», — говорится в иске Макронов.

Они потребовал от Оуэнс компенсацию, сумму которой определит суд. Оуэнс в ответ заявила, что «иностранное правительство посягает на права американского независимого журналиста», — и пообещала не молчать.

Эммануэль Макрон заявил журналу Paris Match , что слухи о его жене получили политическое измерение. Оуэнс специально распространяла ложь — «в угоду идеологии и связям с лидерами крайне правых», считает президент Франции.

Газета Financial Times писала, что расследование публичной деятельности американки, которое Макроны заказали при подготовке к суду, показало, что Оуэнс имеет связи среди крайне правых не только в США, но и во Франции и Великобритании, а также знакома с одним из идеологов «русского мира», философом Александром Дугиным — они репостили друг друга в Х. Сама Оуэнс находку про Дугина высмеяла: «Сколько точно денег было потрачено на то, чтобы выяснить, что среди 12704 твитов я дважды ретвитнула русского философа?»