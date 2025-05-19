Избирательный участок в Бухаресте. 18 мая 2025 года Andreea Campeanu / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 18 мая опубликовал серию постов в соцсети Х, заявив, что разведка Франции требовала от него «запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами». Сообщения были опубликованы в день, когда в Румынии проходил второй тур повторных выборов президента страны, и могли быть интерпретированы как обвинения во вмешательстве в ход голосования.

Выборы президента Румынии прошли в ноябре 2024 года. В первом туре победил Кэлин Джеорджеску, которого называют пророссийским кандидатом. Сам он связи с Россией отрицает. Спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. Вскоре избирательный процесс был аннулирован Конституционным судом. В начале мая прошел первый тур повторных президентских выборов. Победу одержал кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, поддержавший Джеорджеску. Помимо Симиона, во второй тур прошел проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, который по итогам голосования 18 мая одержал победу на выборах.

Дуров опубликовал свои сообщения вечером 18 мая, когда голосование подходило к концу. В первых постах он заявил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к мессенджеру в связи с президентскими выборами в Румынии с просьбой «заставить замолчать консервативные голоса». Что это за страна, он не уточнил, но проиллюстрировал слова «угадайте, какое» в скобках эмодзи с изображением багета, которое можно было счесть намеком на Францию.

Западноевропейское правительство (угадайте, какое 🥖) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

Вы не можете «защищать демократию», разрушая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого.

В ответ МИД Франции отверг «совершенно необоснованные обвинения» в адрес властей страны во вмешательстве в президентские выборы в Румынии, которые распространяются в телеграме и твиттере. Министерство не упомянуло Дурова в своем заявлении, но прикрепило к своему посту в Х скриншот с сообщением основателя Telegram и надписью «фейк».

В МИДе напомнили, что первый тур президентских выборов в Румынии, который прошел в декабре 2024 года, был аннулирован после «вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией». Последующие расследования румынских властей и Европейской комиссии «подтвердили серьезность этих вмешательств», говорится в сообщении.

«В этом контексте недавние обвинения в адрес Франции являются лишь отвлекающим маневром от реальных угроз вмешательства, направленных на Румынию», — заявило французское ведомство.

Через несколько часов Дуров опубликовал третий пост, в котором напрямую обвинил Францию в попытке вмешательства в выборы в Румынии. «Этой весной в Salon des Batailles отеля „Крийон“ Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. И не начнем делать это в Европе», — написал основатель Telegram. Он не уточнил, чего именно, когда и при каких обстоятельствах требовал Лернер.

Во Франции это заявление Дурова пока не комментировали, зато его поддержал владелец Х Илон Маск. «Слушайте, слушайте», — написал он к посту основателя Telegram. Заявления Дурова также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, указав на некое «грубое попрание свободы слова и нарушение прав человека во Франции». «Данное обвинение намного тяжелее: речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и о манипулировании с основополагающим демократическим механизмом — выборами», — заявила Захарова.

Посты Дурова раскритиковал журналист-расследователь Христо Грозев, назвав его сообщения «вводящими в заблуждение». Грозев отметил, что 18 мая соцсети наводнили фейковые новости, в том числе сгенерированные искусственным интеллектом, в которых Францию обвиняли во вмешательстве в выборы в Румынии.

«В этом контексте Дуров опубликовал твит, который можно интерпретировать только как то, что Франция просит Telegram сейчас/недавно заставить замолчать „консервативные“ (т. е. антиевропейские, пророссийские) телеграм-каналы», — отметил журналист.

Грозев напомнил, что Дурова в Париже в августе 2024 года и до 15 марта 2025-го он жил во Франции под судебным надзором в связи с расследованием, проводимым в отношении него. Таким образом, если поверить заявлениям основателя Telegram о том, что «этой весной» Лернер попросил его «запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами», пишет журналист, запрос о цензуре от властей Франции должен был поступить Дурову до середины марта. Однако на тот момент кандидаты на президентские выборы даже еще не были зарегистрированы.

В разговоре Дурова с Лернером также должны были обсуждаться доказательства манипуляций с соцсетями во время отмененных декабрьских выборов в Румынии, предполагает расследователь. «Такой запрос, если он был реальным, мог быть законным или нет, в зависимости от времени и содержания», — написал он.

По мнению Грозева, Дуров должен был четко указать, чего именно требовали власти Франции — каких каналов касалось требование, что с ними просили сделать, когда состоялся этот разговор. «Он уже сказал „а“, нет причин скрывать „б“. В противном случае ясно, что он играет за одну из сторон в этой информационной войне. („Угадайте, за какую“)», — заключил журналист.