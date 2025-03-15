AFP: Дуров с разрешения властей уехал из Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утром 15 марта покинул Францию, где его обвиняют в преступлениях, связанных с организованной преступностью, сообщило AFP, ссылаясь на источники.

Собеседник агентства заявил, что Дуров уехал с разрешения властей. По словам другого источника, следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию «на несколько недель». Судья удовлетворил просьбу Дурова об изменении условий его содержания под стражей несколько дней назад, сообщил собеседник агентства, близкий к делу.

Дуров отправился в Дубай, сообщил AFP еще один неназванный источник.

Представитель Telegram отказался от комментариев, заявив, что компания выступит с заявлением позже.

На фоне новостей об отъезде Дурова стоимость криптовалюты Tonсoin выросла более чем на 10%.

Павел Дуров жил во Франции под судебным контролем в связи с расследованием, проводимым в отношении него. Во Франции Дурова обвиняют в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам органов.

Дурова взяли под стражу в августе 2024 года. Через несколько дней после задержания бизнесмена выпустили под залог в пять миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции. Ему было запрещено покидать Францию. С тех пор он находился в Париже.

Как отметил журналист-расследователь Андрей Захаров, в последнем квартале 2024 года, то есть после задержания, Дуров «резко нарастил» сотрудничество с французскими властями. В октябре-декабре 2024-го Telegram предоставил местным властям данные на почти 1400 пользователей, что вдвое больше, чем за предыдущие девять месяцев.

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