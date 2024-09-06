«Охота на Павла Дурова» Politico рассказало, что дело против основателя Telegram началось с переписки полицейского с подозреваемым в педофилии

Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова началось после того, как руководство мессенджера не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей. Об этом сообщила европейская версия издания Politico в публикации под заголовком «Охота на Павла Дурова».

Журналисты узнали об этом из юридического документа, оказавшегося в распоряжении редакции. Согласно этому документу, расследование, которое привело к задержанию Дурова, началось в Национальном офисе по защите несовершеннолетних (OFMIN), в подразделении французской полиции, созданном в ноябре 2023 года.

Следователи обнаружили в соцсетях ссылки на группы Telegram, участники которых обмениваются сообщениями о сексуализированном насилии. В соцсети X каждый час публикуют десятки таких ссылок, отмечает Politico. Аккаунты, распространяющие ссылки на Telegram, существуют от нескольких часов до нескольких дней. Часто сообщения со ссылками содержат такие хештеги, как «Teens» («подростки») и «MegaLinks» (отсылка к файлообменнику Mega).

В ходе тайной операции OFMIN агент под прикрытием связался в Telegram с человеком, подозреваемым в сексуализированном насилии. В переписке подозреваемый признался, что связывался с несовершеннолетними девочками на игровой онлайн-платформе и убеждал их прислать «самостоятельно изготовленную детскую порнографию», говорится в документе, на который ссылается Politico. Подозреваемый также признался, что изнасиловал одну девочку. Когда следователи обратились к Telegram с просьбой раскрыть личность человека, признавшегося в изнасиловании, администрация мессенджера ответила отказом, говорится в документе.

Из-за этого следователи обратили внимание на руководителей Telegram. По данным издания, по запросу прокуратуры Парижа 8 февраля 2024 года OFMIN начал предварительное расследование в отношении основателей Telegram Павла Дурова и его брата Николая.

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«Николай абсолютно в космосе. Помимо математики, его интересует политика — в своей оптике» Politico утверждает, что Франция преследует не только Павла Дурова, но и его брата Николая. Рассказываем, что о нем известно

Больше о Николае Дурове

«Николай абсолютно в космосе. Помимо математики, его интересует политика — в своей оптике» Politico утверждает, что Франция преследует не только Павла Дурова, но и его брата Николая. Рассказываем, что о нем известно

Прокуратура Парижа 1 марта попросила подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью собрать информацию обо всех текущих расследованиях преступлений, связанных с Telegram. В то же время следователи OFMIN начали устанавливать местонахождение братьев Дуровых и вице-президента Telegram Ильи Перекопского, также фигурировавшего в деле. Как говорится в юридическом документе, 25 марта власти Франции выдали ордер на арест братьев Дуровых, при этом, как отмечает Politico, неясно, начала ли полиция разыскивать Перекопского.

По данным газеты Liberation, только Национальная жандармерия Франции направила в Telegram 2460 запросов, которые остались без ответа. Неназванный французский чиновник из системы правосудия сказал Politico, что это ориентировочные данные, но не исчерпывающие. О том, что Telegram не отвечает на запросы, также заявили партнеры Франции в Евросоюзе, в частности, Бельгия, сообщили в парижской прокуратуре.

Прокуратура Парижа 8 июля начала официальное судебное расследование, для чего в городском суде прошло заседание по этому делу. К тому моменту, выяснили журналисты, следователи OFMIN установили личность подозреваемого, который общался с агентом под прикрытием. В документе, на который ссылается издание, говорится, что к тому моменту дело вышло «далеко за рамки детской порнографии».

Французская пограничная полиция сообщила 24 августа в OFMIN и центральное управление полиции, что Павел Дуров прилетел в Париж из Баку с телохранителем и 24-летней Юлией Вавиловой, которая в соцсетях позиционирует себя как «криптоконсультант». Предположительно Дурова и Вавилову связывают близкие отношения.

Когда Павел Дуров сошел с борта частного самолета Embraer Legacy 600 в аэропорту Ле Бурже, его задержали. Следующие четыре дня Дурова допрашивали сотрудники Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF). Во время допроса Дуров проявил готовность к сотрудничеству, в частности, передал следователям свой телефон.

Основатель Telegram заявил на допросе, что администрация мессенджера отвечает на судебные запросы. По его словам, власти Франции не обращались к нему по соответствующим каналам. Дуров добавил, что встречался с представителями французской службы внешней разведки (DGSE) в Дубае, где он живет, и поддерживал контакт с агентством внутренней безопасности (DGSI) по вопросам борьбы с терроризмом.

Павел Дуров провел в офисе ONAF более 90 часов, отвечая на вопросы и внимательно читая стенограммы допроса вместе с адвокатом Давидом-Оливье Камински. 28 августа Дурова доставили в суд, где предъявили обвинения, связанные с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков, детской порнографии, хакерских программ, отмывании денег, а также в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов. Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро, что позволило бизнесмену избежать предварительного заключения. Дурову запретили покидать Францию, он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Telegram и юридический представитель Павла Дурова не ответили на вопросы Politico.

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Фото на обложке: Andre M. Chang / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA