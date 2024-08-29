Антон Розенберг

Власти Франции выдали ордер на арест не только главы Telegram Павла Дурова, но и его старшего брата Николая, сообщило 28 августа издание Politico. Из документов, на которые оно ссылалось, следует, что оба ордера были выписаны еще в марте в рамках дела, по которому Павел Дуров был задержан в Париже. Братья Дуровы вместе работали над созданием «ВКонтакте», а затем и Telegram. В отличие от младшего брата, Николай Дуров никогда не был публичной персоной, информации о нем в открытых источниках мало, нет даже страницы в «Википедии» на русском языке. Комментарии СМИ он дает крайне редко. Вот то немногое, что о нем известно.

Николай Дуров родился 21 ноября 1980 года в Ленинграде, он старше брата Павла на четыре года. Родители Дуровых преподавали в университете. Отец Валерий Семенович, специалист по истории и литературе Древнего Рима, работал в Туринском университете. В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров, в частности, рассказывал, что его брата Николая показывали по итальянскому телевидению «как вундеркинда, который был способен решать кубические уравнения в режиме реального времени в возрасте 10 лет».

«Уже к трем годам старший брат Павла, Николай, читал как взрослый, а в восемь решал кубические уравнения. Именно под его руководством Дуров-младший начал программировать, когда ему было 10 лет», — писал Wired два года назад в статье о Павле Дурове.

Что еще рассказывалось в публикации Wired

Wired выпустил огромный текст о Telegram. Павел Дуров в нем — не борец за свободу, а прагматичный бизнесмен и предводитель «секты подчиненных» Вот подробный пересказ этого материала

Что еще рассказывалось в публикации Wired

Wired выпустил огромный текст о Telegram. Павел Дуров в нем — не борец за свободу, а прагматичный бизнесмен и предводитель «секты подчиненных» Вот подробный пересказ этого материала

В начале 1990-х семья Дуровых вернулась в Россию — Валерий Дуров принял приглашение возглавить кафедру классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (он руководил ей до 2013 года).

Николай Дуров в старших классах школы, которую он заканчивал в России, пишет «Коммерсант», трижды выигрывал Международную математическую олимпиаду (в 1996, 1997 и 1998 годах), неоднократно становился призером Международной олимпиады по информатике. «Мой брат становился мировым чемпионом по математике, выигрывал международные олимпиады по математике и программированию, и делал это много раз подряд. Он был лучшим», — говорил Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону.

В 2000 году команда второкурсников математико-механического факультета СПбГУ, в которую входили Николай Дуров, Андрей Лопатин и Олег Етеревский, победила на престижном чемпионате по программированию . Дуров и его товарищи стали первыми представителями России, которым это удалось.

В статье Forbes, вышедшей в марте 2015 года, Роман Елизаров, — он проводил в конце 1990-х турниры для школьников, — вспоминал, что Дуров, Лопатин и Етеревский первый раз обратили на себя внимание как программисты, будучи старшеклассниками физико-математического лицея. «Они взломали сеть организаторов Олимпиады по программированию и, чтобы похвастать, начали рассылать сообщения всем участникам. Мы дисквалифицировали команду», — рассказывал Елизаров. «Мы потом долго извинялись. Молодые были. Но это был вызов — они сказали, что закрыли все дырки», — вспоминал Лопатин.

Дуров, говорила в интервью Forbes Наталия Вояковская, тренировавшая команду программистов, был ее безусловным лидером. «Это как-то сразу чувствовалось. Он, конечно, весь в себе. Но если его разговорить, что непросто, получаешь много удовольствия. Интеллект Коли Дурова — мощная вещь», — отмечала Вояковская.

Одно из немногих видео с участием Николая Дурова. Лекция по математике на английском языке. Опубликовано в 2013 году Лекториум

В 2005 году Дуров защитил диссертацию в СПбГУ на тему: «Новый подход к геометрии Аракелова». Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию на тему «Сингулярная геометрия Аракелова». «У моего брата две докторские степени по математике, он очень умный», — рассказывал Павел Дуров в интервью Карлсону.

С 2006 года Николай Дуров помогал брату создавать социальную сеть «ВКонтакте», был техническим директором проекта. По одной из распространенных версий, именно Николай Дуров сыграл ключевую роль в разработке этой соцсети, однако он сам, комментируя VC.ru в 2015 году статью в Forbes, назвал такие утверждения «мифом».

Как Павел Дуров создавал «ВКонтакте»

Десять лет «ВКонтакте» Павел Дуров — об уроках, которые он получил при создании соцсети

Как Павел Дуров создавал «ВКонтакте»

Десять лет «ВКонтакте» Павел Дуров — об уроках, которые он получил при создании соцсети

По словам Николая Дурова, он «на начальном этапе развития проекта разве что помогал общими советами и был кем-то вроде первого системного администратора компании». Лишь через полтора года после запуска соцсети, заявил Николай Дуров, «понадобилось разрабатывать специализированные системы хранения данных, в дополнение к стандартным инструментам вроде MySQL и PHP-коду, написанному Павлом и другими PHP-разработчиками, и вот тогда-то подключились мы с Андреем Лопатиным».

Николай Дуров подчеркнул, что именно его младший брат «написал и запустил первую версию „ВКонтакте“, а также единолично разрабатывал и поддерживал ее примерно год». В дальнейшем, говорил он, именно Павел Дуров «руководил веб-разработкой и веб-дизайном, а также принимал все принципиальные решения о направлении развития проекта».

В 2014 году Павел Дуров продал свою долю во «ВКонтакте» после конфликта с другими акционерами, в том числе крупнейшим из них на тот момент — United Capital Partners (UCP). Братья Дуровы и ряд ключевых сотрудников покинули компанию и сосредоточились на мессенджере Telegram. Работа над этим проектом была начата еще за несколько лет до ухода Дуровых из ВК, разработку Telegram называли одной из причин конфликта акционеров.

Вместе с Дуровыми из «ВКонтакте» ушел ряд программистов, но, как отмечал Forbes, среди них не было Андрея Лопатина. Он покинул ВК, но над Telegram работать уже не стал, «сосредоточившись на преподавательской деятельности».

Для Telegram Николай Дуров разработал основные принципы шифрования. «Мой брат, будучи гением, смог создать стандарт шифрования, который мы используем по сей день, с небольшими изменениями», — говорил Павел Дуров Такеру Карлсону, в очередной раз рассказав, что идея защищенного мессенджера пришла к нему, когда в его дом пытались вломиться «вооруженные полицейские, так как я отказывался блокировать оппозиционные группы». В 2011 году во время протестов против итогов выборов в Госдуму у ВК требовали закрыть оппозиционные группы, а в 2014 году — предоставить личные данных пользователей, которые организовывали протестные группы во время Евромайдана. Оба раза, как подчеркивал Павел Дуров, он ответил отказом. Сам Павел Дуров, по его словам, «больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и т. д., а [брат Николай] отвечал за шифрование».

Как развивался телеграм

Павла Дурова задержали сразу после 11-го дня рождения телеграма. Рассказываем, как изменился сервис за эти годы — и что с ним может быть теперь

Как развивался телеграм

Павла Дурова задержали сразу после 11-го дня рождения телеграма. Рассказываем, как изменился сервис за эти годы — и что с ним может быть теперь

В сентябре 2017 года бывший топ-менеджер «ВКонтакте» и Telegram Антон Розенберг публично рассказал о конфликте между ним и братьями Дуровыми, который, по его словам, произошел из-за того, что Николай был влюблен в его будущую жену. Розенберг заявил, что из-за личного конфликта его уволили под предлогом «прогулов», а ООО «Телеграф», которое он называл юридическим лицом Telegram, подало к нему иск. Розенберг ответил встречным обращением в суд. Павел Дуров заявил, что информация, распространяемая Розенбергом, не соответствует действительности, добавив, что «от его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний». Николай Дуров ничего публично не комментировал. Стороны в итоге заключили мировое соглашение. Розенберг получил компенсацию в 1,7 миллиона рублей, а запись в его трудовой книжке была исправлена на «уволен по собственному желанию».

Основная разработка и штаб-квартира Telegram находятся в ОАЭ. В этой стране, как сообщалось, живет и Павел Дуров, у которого помимо российского гражданства есть гражданство ОАЭ, а также островного государства Сент-Китс и Невис. У Николая Дурова, согласно открытым источникам и информации из слитых баз данных, также в дополнение к российскому есть гражданство Сент-Китс и Невиса, и, кроме того, Латвии. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в ответ на запрос «Медузы» сообщило, что в соответствии с законами страны не раскрывает подобную информацию.

В 2018 году был запущен блокчейн-проект , в создании которого Николай Дуров принимал участие вместе с братом.

Николай Дуров как минимум несколько лет после ухода из ВК жил в России и занимался научной деятельностью (Павел Дуров, как выяснилось, за последние годы ездил в Россию десятки раз).

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Павел Дуров приезжал в Россию более 50 раз после своей эмиграции. Он был в РФ в тот день, когда Роскомнадзор объявил, что перестанет блокировать телеграм

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Павел Дуров приезжал в Россию более 50 раз после своей эмиграции. Он был в РФ в тот день, когда Роскомнадзор объявил, что перестанет блокировать телеграм

На сайте Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук (ПОМИ РАН) Николай Дуров фигурирует как старший научный сотрудник лаборатории алгебры и теории чисел. Согласно слитым в открытый доступ базам данных россиян, в ПОМИ РАН Николай Дуров получал зарплату как минимум в 2017 и 2021 году. Также в 2021 году он получал зарплату в ООО «Управляющая компания Райффайзен Капитал».

В 2022 году — вскоре после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину — личная страница Николая Дурова исчезла с сайта ПОМИ РАН, а после того, как стало известно о выписанном ордере на его арест, информация об ученом, судя по кэшу «Яндекса», была удалена с сайта Российской академии наук.

Источник «Медузы», ранее работавший с Дуровым, сказал, что «Николай абсолютно в космосе, такой „человек дождя“». Однако, по его словам, «помимо математики, его интересует политика, только в своей оптике», добавив, что Николай Дуров придерживается «ультра-либеральных взглядов», а его любимыми изданиями в период, когда они общались, были «Медуза» и «Дождь».

На аватарке Дурова во «ВКонтакте» с 2013 года стоит фотография украинского анархиста и революционера Нестора Махно. Последний его пост на странице в этой соцсети — поздравление с днем весеннего равноденствия в марте 2018 года.

Связаться с самим Николаем Дуровым «Медузе» оперативно не удалось: на его телефоне срабатывает автоответчик. Вице-президент Telegram Илья Перекопский и пресс-служба компании не ответили на просьбу «Медузы» прокомментировать ордер на арест, выданный Францией, и уточнить, в какой степени Николай Дуров сейчас вовлечен в работу мессенджера.