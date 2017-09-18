Бывший топ-менеджер «ВКонтакте» судится с братьями Дуровыми «Медуза» коротко пересказала его претензии. И поговорила о них с Павлом Дуровым

18 сентября Антон Розенберг, называющий себя бывшим заместителем технического директора «ВКонтакте» и бывшим директором особых направлений в Telegram, опубликовал пост в Medium , в котором рассказал о своем конфликте с Николаем и Павлом Дуровыми — братьями, основавшими соцсеть и мессенджер. Розенберг пытается оспорить в суде свое увольнение из Telegram, а ООО «Телеграф», подконтрольное, по утверждению Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. Попутно Розенберг рассказал множество подробностей из жизни «ВКонтакте» и Telegram, обильно сопроводив их снимками, скриншотами переписок и документами. «Медуза» кратко (насколько возможно!) пересказала историю Розенберга и его претензии к братьям. А также поговорила с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

О чем рассказывает Антон Розенберг. Коротко

С Николаем Дуровым мы знакомы с шестого класса: вместе учились в петербургском математическом лицее и на матмехе СПбГУ (Николай Дуров и Антон Розенберг упоминаются как однокурсники, например, здесь — прим. «Медузы»), вместе ходили в походы, вместе ездили на международные математические олимпиады и выигрывали их. Человек он очень талантливый, но странный.

В 2007 году, уже работая программистом, я наткнулся на сайт «ВКонтакте», нашел там много ошибок в коде, списался с братьями Дуровыми — и вскоре стал заместителем технического директора «ВКонтакте» (техническим директором был Николай Дуров). Многие годы мы успешно работали вместе, я занимался в основном техническими вещами и не искал популярности . С Дуровыми мы не только сотрудничали, но и дружили — я ходил к ним в гости, когда они жили с мамой, на двери в туалете у них висел портрет Ходорковского. Потом Павел Дуров переехал на Невский, а «ВКонтакте» — в дом Зингера. Я работал в том самом кабинете, откуда Дуров запускал самолетики из пятитысячных купюр.

Потом Дуровы начали заниматься проектом, который в итоге вылился в Telegram. Поначалу он назывался Telegraph, тогда же было зарегистрировано ООО «Телеграф» . Я продолжал работать во «ВКонтакте», хотя все больше людей уходило в Telegram, а с новыми акционерами начались конфликты. Когда уволили Павла Дурова, уволился и я. Будучи безработным, я отдыхал и продолжал общаться с Николаем Дуровым — и даже помогал команде Telegram вывозить сервера проекта из Англии на двух грузовиках .

Так, по данным Антона Розенберга, выглядела погрузка серверов Telegram в фургоны во дворе лондонского датацентра Антон Розенберг

В 2016 году я начал работать в Telegram директором особых направлений (на самом деле просто боролся со спамом). Офис компании находится в том же доме Зингера по соседству с «ВКонтакте»; основная команда и сами Дуровы работают там же и никуда из Петербурга не уезжали . Мы продолжали дружить с Николаем Дуровым — вместе путешествовали, ходили в кино, играли в настольные игры. А потом, в январе 2017 года, я узнал, что он ненавидит меня и влюблен в мою девушку, — и дружба тут же закончилась. Мы поссорились. Павел Дуров долго хотел, но не решался меня уволить — и в итоге предложил мне уволиться по собственному желанию. Я отказался. Тогда меня обвинили в прогулах и уволили по формальным причинам, не выплатив долг по зарплате и премию, а еще пытались удалить мои рабочие переписки в Telegram.

Я пошел в суд, чтобы признать увольнение незаконным, а Николай Дуров начал распространять грязные слухи за моей спиной. Мои коллеги по Telegram удалили меня из друзей. А потом ООО «Телеграф» подало на меня встречный иск. Компания утверждает, что я разгласил коммерческую тайну, потому что указал в фейсбуке своим местом работы Telegram, а также предоставил в суд нотариально заверенные скриншоты рабочих переписок. ООО «Телеграф» утверждает, что из-за моих действий компания Telegram Messenger LLP разорвала с ним договор, — и требует от меня 100 миллионов рублей для компенсации упущенной выгоды .

ООО «Телеграф», как и Telegram Messenger LLP, контролирует Павел Дуров; непосредственная связь Telegram и ООО «Телеграф» не раз подтверждалась публично. Дуров, по сути, владеет всеми юридическими лицами, связанными с Telegram . Ему же принадлежит квартира в элитном петербургском жилищном комплексе, автомобиль Maybach. Дуров регулярно арендует частные сверхзвуковые самолеты, путешествуя, живет в пятизвездочных отелях вроде Ritz, а на свой день рождения снял средневековый замок в Италии на неделю — в общем, его жизнь не очень соответствует его собственным лозунгам о том, что надо отказаться от имущества и жить аскетом.

Павел Дуров: «Я не мог уволить человека, который у меня не работал»

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров Tatan Syuflana / AP / Scanpix / LETA

На вопросы «Медузы» Павел Дуров ответил в телеграме.

— Знаете ли вы Антона Розенберга? Действительно ли он работал в «ВК», а потом — в команде Telegram?

— Знаю. От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю.

К команде Telegram Антон отношения не имел. (В 2014 году Розенберг упоминался в СМИ как сотрудник «ВКонтакте»; в 2008-м был указан как системный администратор на официальной странице в соцсети, что совпадает с рассказом самого Розенберга — прим. «Медузы».)

— Действительно ли вы уволили Розенберга «за прогулы», как он это утверждает, ссылаясь на документы?

— Нет. Я не мог уволить человека, который у меня не работал.

— Розенберг утверждает, что на самом деле был уволен из-за личного конфликта с Николаем Дуровым. Можете ли вы это прокомментировать?

—?!

— Розенберг утверждает, что офис команды Telegram находится в Петербурге в доме Зингера — по соседству с офисом «ВК». Так ли это?

— Нет, последний раз команда Telegram собиралась в Зингере в 2014 году.

Разработчики/дизайнеры/сисадмины Telegram не работают в российских организациях.

— Являетесь ли вы основным владельцем ООО «Телеграф», как утверждает Розенберг?

— Нет, я не являюсь владельцем этой организации.

— Какое отношение имеет ООО «Телеграф» к мессенджеру Telegram?

— Когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК».

— В каких отношениях находятся ООО «Телеграф» и Telegram Messenger LLP?

— Уже продолжительное время — ни [в] каких. Раньше — аутсорсинг. (Один из учредителей британской Telegram Messenger LLP, которая загружала мессенджер Telegram в магазины приложений, — компания Telegraph Inc, зарегистрированная в Белизе. По данным ЕГРЮЛ, та же Telegraph Inc владеет ООО «Телеграф» — прим. «Медузы».)

— Имеете ли вы отношение к иску от ООО «Телеграф» к Розенбергу?

— Нет.

— Розенберг утверждает, что вы или ваши ближайшие родственники являетесь владельцами квартиры в петербургском ЖК «Пятый элемент», автомобиля Maybach, несколько раз арендовали частный реактивный самолет для поездок и на неделю арендовали средневековый замок в Перудже, чтобы отпраздновать день рождения. Так ли это?

— Нет, ни я, ни мои родственники не владеют квартирами в ЖК «Пятый элемент» или подобными автомобилями. Думаю, это проверяется всевозможными реестрами.

Во вторник, 19 сентября, в Петербурге состоятся судебные заседания по обоим делам, связанным с Розенбергом. Утром в Куйбышевском районном суде будет слушаться дело о незаконном увольнении Розенберга, а в 14:30 в Петергофском районном суде начнется заседание по иску ООО «Телеграф» к Розенбергу.