Ультраправый кандидат Джордже Симион проиграл второй тур президентских выборов в Румынии. Победил проевропейский кандидат Никушор Дан

Большинство голосов во втором туре выборов президента Румынии набрал проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. После обработки протоколов с 99% избирательных участков у Дана, по данным румынского избиркома, 53,9% голосов, сообщает Associated Press.

Кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, лидировавший по итогам первого тура, получает 46,1% избирателей.

В первом туре Симион набрал почти в два раза больше голосов, чем Дан, что позволяло аналитикам прогнозировать его победу на президентских выборах, отмечает AP. Однако экзит-полы показывали, что во втором туре лидирует Дан.

В первом туре, который прошел 4 мая, Джордже Симион набрал 40,5% голосов, Никушор Дан занял второе место с 20,99% голосов.

Выборы президента Румынии проводили повторно. Результаты предыдущего голосования, которое прошло в конце ноября 2024 года, были отменены Конституционным судом. Тогда в первом туре выборов победил Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». Спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро.

Подробнее об этих выборах

В Румынии отменили результаты президентских выборов и сняли ультраправого кандидата. В итоге все равно победил ультраправый кандидат — уже другой, но не менее радикальный Он требует присоединить к Румынии Молдову и часть Украины

Подробнее об этих выборах

В Румынии отменили результаты президентских выборов и сняли ультраправого кандидата. В итоге все равно победил ультраправый кандидат — уже другой, но не менее радикальный Он требует присоединить к Румынии Молдову и часть Украины