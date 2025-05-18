Экзит-полы: во втором туре президентских выборов в Румынии мэр Бухареста Никушор Дан опережает ультраправого кандидата Джордже Симиона
Экзит-полы показали, что во втором туре повторных президентских выборов в Румынии мэр Бухареста Никушор Дан набирает 54,1% голосов и опережает кандидата от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона с 45,9% голосов.
Экзит-полы проведены институтами CURS (его данные приведены на 20:00) и Avangarde (данные на 19:00). Они не включают данные о голосовании за рубежом, уточняет Digi24.
Первый тур повторных президентских выборов в Румынии прошел 4 мая. Победу в нем одержал кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, набравший 40,5% голосов. Никушор Дан набрал 20,99%.
Изначально президентские выборы в Румынии прошли в конце ноября 2024 года, в первом туре на них победил Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». После этого спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В начале декабря Конституционный суд страны аннулировал весь избирательный процесс.