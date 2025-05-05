В первом туре повторных выборов президента Румынии победил ультраправый кандидат Джордже Симион

Кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион одержал победу в первом туре повторных президентских выборов в Румынии, сообщает избирательная комиссия страны.

Симион набрал 40,5% голосов. Во втором туре его соперником за пост президента станет мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 20,99%. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место с 20,07%.

Всего в выборах участвовали 11 кандидатов. Второй тур пройдет 18 мая.

«Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну», — заявил Симион.

The Guardian отмечает, что Симион поддерживает другого ультраправого политика — Кэлина Джеорджеску, победившего на выборах в ноябре 2024 года, результаты которых были отменены. 4 мая Симион и Джеорджеску пришли на голосование вместе. Симион заявлял, что в случае победы на выборах может «вернуть» Джеорджеску во власть, но на какой пост, не уточнил.

Симион называет себя сторонником президента США Дональда Трампа. BBC News отмечает, что одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Симиона стало общественное недовольство финансовой поддержки украинских беженцев со стороны Румынии. Он отрицает, что настроен пророссийски. Симион, в частности, называл президента России Владимира Путина «военным преступником».

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. В нем победил Джеорджеску, получивший чуть менее 23% голосов. После этого спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В начале декабря Конституционный суд аннулировал весь избирательный процесс. Самого Джеорджеску называют пророссийским кандидатом, он связи с Россией отрицает. В конце февраля 2025 года Джеорджеску задержали для допроса в генеральной прокуратуре. По данным местных СМИ, у соратников политика провели обыски в рамках расследования дела о создании фашистской или расистской организации. ЦИК и Конституционный суд Румынии отказали Джеорджеску в допуске к участию в повторных президентских выборах.

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