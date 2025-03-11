Конституционный суд Румынии окончательно отказал Кэлину Джеорджеску, которого обвиняют в связях с Россией, в участии в президентских выборах

Конституционный суд Румынии отказал кандидату Кэлину Джеорджеску, которого обвиняют в связях с Россией, в допуске к участию в президентских выборах, сообщает Digi24.

Джеорджеску оспаривал в Конституционном суде решение Центральной избирательной комиссии, отказавшей ему ранее в регистрации. Решение в суде было принято единогласно, пишет Digi24.

После оглашения вердикта суда сторонники Джеорджеску начали скандировать лозунги, требуя допустить его до выборов. Обстановку у здания суда контролирует усиленный полицейский наряд.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. В нем победил Джеорджеску, получивший чуть менее 23% голосов. Второе место заняла лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони, набравшая чуть больше 19%. После этого спецслужбы Румынии рассекретили документы, связанные с предвыборной кампанией Джеорджеску, в которых говорилось, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В начале декабря Конституционный суд аннулировал весь избирательный процесс.

В конце февраля 2025 года Джеорджеску задержали для допроса в генеральной прокуратуре. Ему предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, и отправили под подписку о невыезде. В начале марта ЦИК Румынии отклонил заявку Джеорджеску на участие в президентских выборах, оставив ему право оспорить это решение в Конституционном суде страны.

Джеорджеску называют пророссийским кандидатом. Он, в частности, говорил, в случае победы на президентских выборах прекратит военную поддержку Украины, а также перестанет предоставлять коридор для экспорта зерна через порт Констанца и румынские территориальные воды

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