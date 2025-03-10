Центральная избирательная комиссия Румынии отклонила заявку на участие в президентских выборах крайне правого кандидата Кэлина Джеорджеску, которого обвиняют в связях с Россией. Об этом сообщает BBC News.

В ноябре 2024 года Кэлин Джеорджеску получил большинство голосов в первом туре президентских выборов, набрав 23%. Однако Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил новую дату голосования. Спецслужбы страны утверждали, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России». Сам Джеорджеску связи с Россией отрицает.

Как уточняет румынский телеканал Digi24, за отказ в регистрации Джеорджеску проголосовали 10 из 14 участников заседания избирательной комиссии. В ЦИК пояснили, что обнаружили нарушения в поданных в комиссию материалах, в частности, такие как отсутствие подписи на документах к декларации об имуществе.

Джеорджеску может оспорить решение ЦИК в Конституционном суде.

Сам Джеорджеску назвал решение ЦИК «прямым ударом в сердце демократии». «Если демократия в Румынии падет, падет весь демократический мир! Это только начало», — написал он в соцсети Х.

После оглашения решения ЦИК несколько десятков сторонников Джеорджеску, собравшихся у здания комиссии в Бухаресте, попытались прорвать полицейское оцепление. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщил Digi24.

В конце февраля 2025 года Джеорджеску задержали для допроса в генеральной прокуратуре. По данным местных СМИ, у соратников политика провели обыски в рамках расследования дела о создании фашистской или расистской организации.

Джеорджеску называют пророссийским кандидатом. Он, в частности, говорил, в случае победы на президентских выборах прекратит военную поддержку Украины, а также перестанет предоставлять коридор для экспорта зерна через порт Констанца и румынские территориальные воды. В ходе президентской кампании он также говорил, что американцы никогда не высаживались на Луну, газированные напитки содержат наночипы и «входят в вас как в ноутбук», а рассуждения об изменении климата - это «глобальная афера».

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