Павел Дуров в день выборов в Молдове заявил, что спецслужбы Франции просили его цензурировать неугодные молдавским властям телеграм-каналы

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что год назад спецслужбы Франции просили его цензурировать телеграм-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове.

Как утверждает Дуров, спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой «помочь молдавскому правительству». Посредник сообщил, что в обмен французская разведка «расскажет о нем хорошие вещи» судье, ведущему его уголовное дело во Франции.

По словам Дурова, в переданном разведкой списке каналов администрация Telegram выявила несколько, которые явно нарушали правила платформы, — и удалила их. Однако вскоре, по его словам, французская сторона предоставила еще один список «проблемных каналов».

«В отличие от первого [списка], почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не одобряемые правительствами Франции и Молдовы. Мы отказались выполнить этот запрос», — заявил Дуров, отметив, что продолжит «разоблачать попытки оказать давление с целью введения цензуры в Telegram».

Власти Франции и Молдовы пока не комментировали заявления Дурова.

Дуров сделал свое заявление в день проведения в Молдове парламентских выборов. Многие наблюдатели считают это голосование «историческим», от исхода которого будет зависеть дальнейшая евроинтеграция страны: на первое место претендуют проевропейская партия «Действие и солидарность» и оппозиционный Патриотический избирательный блок, который выступает за большее сближение с Россией.

Президентские выборы в Молдове прошли в два тура в октябре и в ноябре 2024 года. Победу на них одержала действующая президент Майя Санду, выступающая за евроинтеграцию страны. Одновременно с первым туром прошел референдум о внесении поправок в Конституцию, закрепляющих курс на вступление Молдовы в ЕС. Поправки были поддержаны с минимальным перевесом («за» проголосовали 50,42% избирателей).

