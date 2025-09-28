В Молдове началось голосование на парламентских выборах, сообщил ЦИК страны.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 21:00.

Борьбу за первое место на выборах ведут проевропейская партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду и оппозиционный Патриотический избирательный блок бывшего президента Игоря Додона, который выступает за большее сближение с Россией.

Парламентские выборы в Молдове — первая общенациональная кампания после выборов президента и референдума о вступлении в Евросоюз, которые состоялись в октябре 2024 года. Тогда с небольшим перевесом победили сторонники Майи Санду и евроинтеграции.

Наблюдатели называют нынешние выборы «историческими», так как, в зависимости от результата, они окажут серьезное влияние на будущее европейской интеграции Молдовы. Если победу одержит Патриотический избирательный блок, эта интеграция, вероятнее всего, замедлится или будет свернута вообще.

За несколько дней до выборов Bloomberg написал, что власти РФ еще весной разработали план по вмешательству в выборы в Молдове, чтобы предотвратить ее вступление в Евросоюз. В рамках этого плана, по данным журналистов, ведется широкомасштабная кампания по дезинформации в соцсетях, а также подготовка к организации протестных акций.

