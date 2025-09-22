В Молдове скоро выборы. У России есть план, как на них повлиять. Рассказывают Bloomberg и «Би-би-си» «Слушай, ты можешь привезти деньги из Москвы. Мне надо выплатить зарплату своим людям»

Агитационная палатка Патриотического избирательного блока в Кишиневе, 5 сентября 2025 года Dumitru Doru / EPA / Scanpix / LETA

Власти России разработали план по вмешательству в парламентские выборы в Молдове, назначенные на 28 сентября, чтобы предотвратить ее вступление в Евросоюз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, подготовленные в России.

Согласно этим документам, власти России согласовали план весной 2025 года, его координировали представители Кремля. Как следует из полученных журналистами материалов, Россия стремится снизить шансы на победу партии «Действие и солидарность», которую возглавляет президент Молдовы Майя Санду, — и в итоге отстранить ее от власти.

В документах говорится, что Россия в рамках своего плана собирается создать видимость конкурентной борьбы между партией Санду и пророссийским Патриотическим избирательным блоком, но на самом деле цель Кремля — ослабить поддержку действующего президента Молдовы.

Согласно последним опросам, партия Майи Санду сохраняет лидерство, но может не получить большинство в парламенте.

Три главных направления в плане Кремля — вербовка, дезинформация, протесты

По данным Bloomberg, план российских властей содержит три основных пункта.

Вербовка граждан Молдовы за рубежом, в том числе в России, для того, чтобы они голосовали на избирательных участках в Евросоюзе и других странах. Голоса молдован, проживающих за рубежом, имели решающее значение в 2024 году, когда одновременно проходили выборы президента Молдовы и референдум о вступлении страны в Евросоюз (сторонников вступления в ЕС оказалось немногим больше тех, кто выступил против). Сейчас Россия готова платить молдованам за их голоса, а также оплачивать поездки в другие страны.

Широкомасштабная кампания по дезинформации в социальных сетях — в телеграме, тиктоке, фейсбуке. В соцсетях распространяют сообщения, направленные против Майи Санду, в том числе о том, что она «иностранная марионетка» и ведет страну к катастрофе и войне. Полиция Молдовы в августе 2025 года в рамках борьбы с дезинформацией попросила заблокировать 443 аккаунта в тиктоке.

Организация протестных акций. Для этого Россия планирует вербовать молодых людей в спортивных клубах и преступных группировках, чтобы устраивать провокации с применением насилия во время голосования, а также протесты после выборов. Если партия Санду проиграет, протестующие будут требовать, чтобы президент ушла в отставку. Если она победит, то участники акций заявят, что результаты выборов сфальсифицированы. В Молдове задержали 74 человек, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. По версии следствия, задержанные проходили обучение в Сербии под руководством российских спецслужб.

Кроме того, Россия, согласно изученным журналистами документам, собиралась использовать компрометирующие материалы для давления на чиновников, чтобы сорвать избирательный процесс.

Начала ли Россия выполнять этот план, неясно, отмечает Bloomberg. Но, как заявили агентству двое европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, Россия «почти наверняка» намерена реализовать большинство из разработанных мер.

Европейские чиновники также сообщили Bloomberg, что Кремль, скорее всего, выделил на вмешательство в парламентские выборы в Молдове столько же денег, сколько и в 2024 году, когда проходили выборы президента и референдум о вступлении в ЕС. Майя Санду ранее сообщила, что, по ее оценкам, Россия в 2024-м потратила примерно 150 миллионов евро, чтобы повлиять на избирательный процесс.

Кремль не ответил на запрос Bloomberg о комментарии. Власти России неоднократно заявляли, что не вмешиваются в выборы в других странах.

Россия создала сеть аккаунтов в соцсетях, чтобы распространять фейки и пропаганду

Журналисты «Би-би-си» выяснили некоторые подробности о кампании дезинформации, начатой в преддверии выборов в Молдове. По их сведениям, Россия финансирует сеть фейковых аккаунтов в соцсетях, чтобы сорвать выборы. Авторы расследования обнаружили, что эта сеть связана с молдавским миллиардером Иланом Шором, который попал под санкции США за связи с Россией и бежал из Молдовы.

«Би-би-си» внедрила журналистку под прикрытием в молдавскую «фабрику троллей». Сотрудница издания вступила в чат в телеграме, где координировали работу 35 человек, привлеченных к распространению дезинформации. Ссылку на этот чат «Би-би-си» получила от неназванного информатора.

Сперва участники «фабрики троллей» посещали онлайн-семинары, призванные «подготовить оперативников», и регулярно сдавали проверочные тесты. Среди тем семинаров — «Как пройти путь от вашей кухни до национального лидера». Затем с участниками, в том числе с журналисткой издания, связалась координатор сети Алина Жук. В ее соцсетях сказано, что она уроженка Приднестровья, непризнанного региона на востоке Молдовы, лояльного Москве. Из ее инстаграма следует, что в последние годы она несколько раз ездила в Россию.

Алина Жук сообщила журналистке, что ей будут платить 3000 молдавских леев (153 евро) в месяц за то, чтобы создавать посты в тиктоке и фейсбуке, а деньги ей будут перечислять из российского Промсвязьбанка (этот банк — акционер одной из компаний Илана Шора). Участники сети прошли обучение, как создавать посты в соцсетях с помощью ChatGPT. Им говорили, что контент «привлекает людей, если картинка содержит некоторую сатиру… над реальностью», но призывали поменьше использовать ИИ, чтобы посты выглядели «органично».

Журналистку «Би-би-си» просили опубликовать утверждения о том, что действующее правительство Молдовы планирует сфальсифицировать результаты выборов, что потенциальное членство Молдовы в ЕС зависит от изменения «сексуальной ориентации» страны в пользу ЛГБТК+ и что президент Майя Санду способствует торговле детьми. «Би-би-си» утверждает, что опубликованы были «только посты, точные по фактам», причем таких постов было немного.

Журналисты считают, что сеть состоит из нескольких групп, в одну из которых попала репортер под прикрытием. Авторы расследования пришли к выводу, что в сеть входят не менее 90 аккаунтов в тиктоке, некоторые из них маскируются под новостные агентства. Начиная с января, эти аккаунты опубликовали тысячи видео, набравших в общей сложности более 23 миллионов просмотров и 860 тысяч лайков.

Журналисты представили свои выводы американской компании Digital Forensic Research Lab, которая подсчитала, что сеть еще шире. Она обнаружила, что «фабрика троллей» с января распространила в тиктоке видеозаписи, которые посмотрели более 55 миллионов раз и которые получили более 2,2 миллиона лайков.

Участникам сети, помимо распространения недостоверной информации, предлагали за 200 молдавских леев (10 евро) проводить неофициальные опросы среди жителей Кишинева. Людей спрашивали, за кого они хотят проголосовать на выборах. Перед проведением опросов участников сети учили, как можно незаметно повлиять на их собеседников.

Журналистка «Би-би-си» сняла на видео, как Алина Жук по телефону просила деньги из России: «Слушай, ты можешь привезти деньги из Москвы. Мне просто надо выплатить зарплату своим людям».

Авторы расследования установили, что молдавская «фабрика троллей» связана с некоммерческой организацией «Евразия», которую ранее обвиняли во вмешательстве в референдум 2024 года. Эта организация находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Журналисты обнаружили фотографии Алины Жук на сайте «Евразии», кроме того, она входила в группу в телеграме под названием «Лидеры Евразии».

