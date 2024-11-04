Президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок. Победу ей принесли голоса диаспоры Пока шел подсчет голосов внутри страны, лидировал кандидат от оппозиции Александр Стояногло

Майя Санду празднует со сторонниками победу во втором туре выборов Vladislav Culiomza / Reuters / Scanpix / LETA

Действующий президент Молдовы Майя Санду, выступающая за присоединение страны к Евросоюзу, одержала победу во втором туре выборов главы государства. Согласно данным ЦИК, после обработки 99,86% протоколов Санду набирает 55,41% голосов.

Ее соперник, кандидат от Партии социалистов и бывший генпрокурор , получает 44,59%. Явка на выборах составила чуть более 54%.

Первые данные ЦИК, опубликованные вскоре после закрытия избирательных участков, показывали победу Стояногло. Разрыв между кандидатам составлял почти 4%. К моменту подсчета 90% протоколов он сократился до менее чем 2%. Это связано с тем, что ЦИК начал подсчитывать протоколы с участков за пределами Молдовы. После обработки 94% Санду начала лидировать. За счет голосов граждан Молдовы, живущих за рубежом, действующий президент победила с перевесом почти в 11%.

Из данных ЦИК следует, что большинство избирателей, голосовавших на территории Молдовы, проголосовали за Стояногло. За рубежом за Санду отдали голоса 82,71% избирателей, за Стояногло — 17,29%. Без учета данных зарубежных участков у Стояногло 51,19% голосов, у Санду — 48,81%. Стояногло набрал наибольшее количество голосов в северных районах страны, а Санду — в центре и на юге Молдовы.

Большинство жителей Кишинева также проголосовали за действующего президента: в столице Санду набрала 57,38%, Стояногло — 42,62%. В Гагаузии, автономии в составе молдавской республики, победу одержал Стояногло, набравший 97% голосов. Жители Приднестровья также проголосовали за Стояногло.

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Репортаж «Медузы» из Гагаузии

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Ночью 4 ноября, когда преимущество Санду начало расти, президент выступила с речью. По ее словам, Молдова «смогла показать свою волю и силу с помощью голоса каждого из нас».

«Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили», — сказала Санду.

Она также обратилась к гражданам на русском языке. Президент поблагодарила тех, кто пришел на выборы, и заявила, что услышит голос каждого гражданина — и тех, кто поддержал ее, и тех, кто голосовал за Стояногло. «Я обязуюсь быть президентом для всех вас. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей», — заявила она.

Стояногло после закрытия избирательных участков поблагодарил граждан за участие в выборах, указав на «сигналы об условиях организации и проведения голосования как внутри страны, так и за рубежом». Сами результаты голосования он пока не комментировал.

Об итогах выборов высказался бывший президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон. По его мнению, «итоги голосования говорят о провальном правлении Майи Санду и ее Партии действия и солидарности, которым отказали в доверии граждане страны». «Она превратилась в „хромую утку“, президента диаспоры», — сказал Додон российского госагентству ТАСС.

С победой на выборах Санду поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я рада продолжить работать с вами ради европейского будущего для Молдовы и ее народа», — заявила она. Поздравил Санду и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, «демократия восторжествовала над вмешательством и манипуляциями». Франция продолжит поддерживать Молдову «на ее европейском пути», добавил он. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что победа Санду во втором туре президентских выборов — «подтверждение воли народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС».

Полиция Молдовы отчиталась, что в день голосования зафиксировали 225 нарушений. Среди них — фотографирование бюллетеня для голосования, предвыборная агитация, запрещенная в день голосования, вывешивание агитационных материалов. Днем 3 ноября советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в «массовом вмешательстве» во второй тур выборов. По его словам, эти усилия могут «существенно повлиять на результат». Reuters писал, что власти Молдовы предупредили несколько государств Евросоюза, что Россия может сорвать голосование во втором туре на избирательных участках в странах Запада.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 20 октября. Всего в нем приняли участие 11 кандидатов, но никто из них не заручился поддержкой избирателей, необходимой для победы в первом туре. Санду тогда набрала 42,45%, Стояногло — 25,98%. Вместе с выборами президента в Молдове проходил референдум об изменении конституции для вступления в Евросоюз. За евроинтеграцию высказались 50,35% голосовавших, против — 49,65%.

Эксперты по итогам первого тура отмечали, что Санду набрала немного больше, чем ей предсказывали опросы, тогда как результат Стояногло более чем вдвое превысил ожидания. При этом на референдуме число сторонников и противников внесения поправок о евроинтеграции в конституцию оказалось практически равным, а преимущество в пользу «за» принесли голоса диаспоры.

В свою очередь «Русская служба Би-би-си» отмечает, что еще за несколько дней до второго тура не казалось очевидным, что Санду победит с преимуществом. По оценке издания, команде действующего президента удалось провести «мобилизацию» сторонников, убедив их, что 3 ноября состоятся важнейшие выборы в истории страны: «на них будет решаться, продолжит ли страна свой курс на сближение с Западом и реальную демократию или сделает выбор в пользу „русского мира“ и масштабных схем скупки голосов».

Кроме того, Стояногло провел слабую кампанию. «Команда Санду всячески педалировала идею о том, что сам Стояногло — человек в принципе хороший, но за ним стоят силы, которые стране добра точно не хотят. И Стояногло не смог отбить этот тезис. На протяжении всей кампании Стояногло был похож на человека, который просто ошибся дверью. Он был классическим молдавским политиком, который хочет дружить со всеми — и с востоком, и с западом, — не понимая, что сейчас, на фоне войны и открытых для Молдовы дверей в ЕС, это уже не работает», — заявил бывший посол Молдовы при ООН Алексей Тулбуре.

Кишиневский политолог Виталий Андриевский в комментарии Deutsche Welle отметил, что проевропейские силы выиграли выборы в Молдове с «очень большим трудом». По его мнению, Кремль бросит еще больше денег и сил на парламентские выборы, которые пройдут в Молдове менее чем через год.

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