Reuters: Молдова предупредила о возможных попытках России сорвать голосование во втором туре президентских выборов на участках в странах Запада

Россия может сорвать голосование во втором туре выборов президента Молдовы на избирательных участках в странах Запада. Об этом власти Молдовы предупредили несколько государств Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на источник в молдавском правительстве.

По словам собеседника агентства, Россия может попытаться сорвать голосование на участках в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании, в том числе с помощью сообщений о минировании.

«Цель — прервать процесс голосования на время эвакуации (из-за угрозы взрыва) и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования», — говорится в сообщении, которое власти Молдовы направили одному из европейских чиновников.

Молдавские избиратели, живущие в странах Запада, считаются проевропейски настроенными и, как предполагается, поэтому с большей вероятностью поддержат действующего кандидата в президенты Майю Санду, отмечает Reuters. Санду выступает за сближение Молдовы и Европы. Агентство считает, что голосование молдавской диаспоры за рубежом оказалось решающим для победы команды Санду на референдуме по вопросу о евроинтеграции страны.

Голосование о втором туре выборов президента Молдовы началось утром 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

По результатам первого тура, который состоялся 20 октября, Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95%. После первого тура действующий президент обвинила «преступные группировки», которые работают с «иностранными силами» в попытках подкупа избирателей.

Второй тур выборов президента уже признали состоявшимся — на момент публикации этой новости явка превысила 49%. Полиция уже сообщила о 126 нарушениях в ходе голосования.

Так, ведомство заявило об организованной доставке избирателей на участки по всей стране и за рубежом, в том числе из России в Беларусь, Азербайджан и Турцию. Кроме того, пресс-служба Генерального комиссариата сообщила, что мост между городом Рыбница в непризнанном Приднестровье и молдавским городом Резина перекрыли из-за подозрительного человека. В результате на переправе образовалась очередь из жителей Приднестровья, которые собирались ехать на голосование в Резину.