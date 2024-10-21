В Молдове состоялись президентские выборы и референдум о присоединении к ЕС Действующий президент Майя Санду не смогла одержать победу в первом туре, а также обвинила «преступные группировки» противников евроинтеграции в фальсификациях

Избирательный участок в селе Хырбовэц, 20 октября 2024 года Daniel Mihailecu / AFP / Scanpix / LETA

Ни один из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов на выборах президента Молдовы, прошедших 20 октября, свидетельствуют предварительные результаты центральной избирательной комиссии. Это означает, что в стране пройдет второй тур выборов. Он назначен на 3 ноября.

Во втором туре встретятся действующий президент Майя Санду (по итогам подсчета почти 100% бюллетеней она набрала 42,31%) и бывший генпрокурор Александр Стояногло (26,07%). Его поддерживает Партия социалистов бывшего президента республики Игоря Додона. В случае победы Стояногло обещал проводить «сбалансированную» внешнюю политику, включающую связи с ЕС, США, Россией и Китаем. Из остальных девяти кандидатов в президенты только один смог набрать больше 10% — это Ренато Усатый, который получил 13,80% голосов.

В штабе Санду результатами голосования в первом туре были разочарованы. «Би-би-си» описывает настроение штаба в воскресенье вечером как «крайне подавленное». Один из советников действующего президента охарактеризовал полученный Санду результат как «не тот, который мы ожидали».

В тот же день в Молдове проходил референдум об изменении конституции для вступления в Евросоюз. Вариант «да», за который призывала голосовать сама Санду, набрал чуть больше половины голосов — 50,42%. Это значительно меньше того, что предсказывали опросы и чего ожидали сторонники Санду.

Противники евроинтеграции лидировали практически до конца подсчета голосов. За вариант «нет», как отмечает Politico, голосовали в основном внутри страны. Однако затем результат изменили голоса, поданные гражданами Молдовы, живущими за границей. Несколько кандидатов в президенты бойкотировали референдум. Александр Стояногло заявил, что не поддерживает идею изменения конституции, хотя и добавил, что является сторонником «европейских устремлений» своей страны.

В ходе подсчета, когда лидировали противники евроинтеграции, Санду заявила о попытке фальсификации. По ее словам, «преступные группировки», которые работают с «иностранными силами», враждебными интересам Молдовы, намеревались купить 300 тысяч голосов. Санду назвала это «мошенничеством беспрецедентного масштаба» и заявила, что у ее команды есть доказательства махинаций.

Свидетельства подкупа голосов увидели и журналисты «Би-би-си» на одном из избирательных участков в Приднестровье — регионе с сильным российским влиянием. Продюсер «Би-би-си» услышал, как женщина, только что опустившая свой бюллетень в урну, спросила наблюдателя за выборами, где ей заплатят. На улице журналисты уточнили у нее, предлагали ли ей деньги за голосование, и она «призналась в этом без колебаний». Однако пообещавший ей денег мужчина не отвечал на ее звонки. На вопрос, за кого она голосовала, женщина не ответила.

В Еврокомиссии заявили, что голосование в Молдове проходило «в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее доверенных лиц, направленных на дестабилизацию демократических процессов».

В Кремле, комментируя результаты референдума, отметили «механически трудно объяснимые темпы прироста голосов» в пользу Санду и сторонников евроинтеграции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшую в Молдове избирательную кампанию «несвободной» для оппозиционных сил, которые, по его словам, «преследовались». «Их бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывались СМИ, блокировались интернет-ресурсы», — уточнил Песков. Тем не менее, считает он, даже в условиях такой кампании можно видеть, как много людей «не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду».

Доказательства подкупа голосов, как заявил Песков, должны быть обязательно представлены, если они у Санду есть. «Неплохо, чтобы она объяснила такое количество голосов, несогласных с ее линией. Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками?» — сказал Песков.