«С теми, кто начинает войны, нельзя иметь хорошие отношения» Президент Молдовы Майя Санду дала интервью Юрию Дудю. Это первое интервью главы государства в истории шоу «вДудь»

Президент Молдовы Майя Санду дала двухчасовое интервью Юрию Дудю. По словам журналиста, он впервые в истории ютьюб-шоу «вДудь» пообщался с руководителем государства. Запись выпуска проходила в Кишиневе. Санду беседовала с Дудем по-русски. Президент рассказала о том, как Молдова пытается преодолеть коррупцию и вступить в Евросоюз, почему страна остается бедной и почему в ней были заблокированы десятки СМИ. Также Санду поделилась своим мнением о Владимире Путине и развязанной им войне в Украине и ответила на вопрос, будет ли Молдова защищаться в случае нападения России. Вот некоторые цитаты из интервью.

Майя Санду — интервью с президентом Молдовы / вДудь вДудь

Молдаване поддерживают Россию или Украину?

Все наше общество помогло украинским беженцам. Я хочу вам напомнить, что миллион украинских беженцев прошли через Молдову. Это для страны [с населением] 2,6 миллиона очень много. Некоторые остались на несколько дней, некоторые остались на несколько недель или на несколько месяцев. Сейчас у нас около 100 тысяч украинских беженцев. Я хочу вам сказать, что не было ни одного вопроса, наоборот, люди открыли свои сердца и свои дома, потому что государство не смогло бы помочь стольким людям. Просто у нас не было таких возможностей, хотя в первые месяцы войны часть правительства только для этого и работало, чтобы помочь украинским беженцам.

Но простые люди, которые не знали беженцев, которые приходили к нам, они приглашали этих людей, чтобы они жили в их домах. И я хочу сказать, что у нас абсолютно все общество участвовало в том, чтобы помочь украинским беженцам. Так что вопросов здесь никаких нет. Здесь единство нашей страны по этому вопросу.

Молдаване — мирные люди, и абсолютное большинство людей против этой войны. Да, вы можете найти и несколько таких людей, которые верят в кремлевскую пропаганду, но Молдова — мирная страна, молдаване хотят мира, они не хотят этой войны, и это нам помогает сохранить и стабильность, и мир в нашей стране.

Если Россия вторгнется, будет ли Молдова защищаться?

Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось, включая наш план по евроинтеграции. Это, во-первых, план для обеспечения безопасности, потому что Европейский союз — это проект мира. Но по Конституции мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и обеспечить безопасность наших граждан, поэтому у нас есть армия, оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции. Но мы очень надеемся, что эта война скоро закончится и мы сможем сделать наши инвестиции в экономике и других отраслях, [сможем] не быть в этой ситуации, в которой мы должны больше и больше инвестировать в оборону. Мы будем свою страну обязательно защищать.

Почему Санду никогда не встречалась с Путиным?

Потому что было нечего обсуждать. До войны тоже. То есть мы обсуждали разные вещи по нашим вопросам, но никогда не доходили до того, чтобы говорить о встрече. Я лично ничего не обсуждала с ним. Были вопросы, которые обсуждались на уровне правительств. Вообще не ставился так вопрос [что кто-то не хотел встречаться].

Мы все знаем, что Путин развязал войну в Украине. И он может закончить ее, но, к сожалению, он этого не хочет. Я не могу точно сказать [есть ли у Путина территориальные претензии к Молдове]. Мы видим разных людей из числа кремлевских чиновников, некоторые из них даже говорят, что Молдовы не существует. Мы слышим такие вещи. Там есть люди, которые неуважительно или пренебрежительно говорят о нашем народе.

Мы здесь, чтобы отстаивать интересы наших граждан, и мы всегда исходим из интересов наших граждан, мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми. Но с теми, которые нас не уважают, которые начинают войны, которые не уважают территориальную целостность других стран, конечно, с такими людьми невозможно иметь хорошие отношения.

Музыканты «Би-2» попросили гражданство Молдовы. Получат ли они его?

Мы открыты к хорошим специалистам, которые хотят работать на эту страну. До меня еще не дошли их документы, если там все в порядке, то они получат [гражданство]. Закон нам позволяет по отдельным случаям давать гражданство без того, чтобы у них была молдавская кровь… Если это ценные, талантливые люди. В этом случае, это, конечно, люди, которых мы все уважаем. Я надеюсь, что все документы будут в порядке и я смогу подписать их. Что они должны взамен? Ничего. Уважать интересы этой страны. Если они здесь будут жить, бизнес откроют, то станут еще налоги платить.

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