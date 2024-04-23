Несколько участников группы «Би-2» (это не Лева и не Шура) попросили гражданство Молдовы

Несколько участников группы «Би-2» обратились к властям Молдовы с просьбой предоставить им и членам их семей гражданство страны. Об этом сообщил глава кабинета президента Молдовы Адриан Бэлуцел.

«Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы — гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир — и кого за это преследуют», — написал в своем телеграм-канале Бэлуцел.

Он напомнил, что российские власти преследуют участников «Би-2» за их антивоенную позицию, добавив, что музыканты входят в число самых популярных и знаменитых артистов Восточной Европы, а в Молдове творчество группы ценят уже несколько поколений. По его словам, заявления о получении гражданства будут рассматриваться в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова».

«В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», — подчеркнул глава кабинета президента Молдовы.

Кто из «Би-2» попросил гражданство страны, не уточняется. По данным «Верстки», речь идет о трех участниках группы, среди которых нет лидеров коллектива Левы и Шуры Би-2 (настоящие имена — Александр Уман и Егор Бортник), имеющих израильское гражданство. Всего за гражданством Молдовы обратились семеро человек, включая самих музыкантов и их родственников, уточняет издание.

Медиа-директор «Би-2» Игорь Рубинштейн сказал «Верстке», что о молдавском гражданстве также ходатайствовали представители технического персонала, менеджмента группы и члены их семей. По словам Рубинштейна, участники группы обратились к президенту Молдовы Майе Санду с просьбой о предоставлении гражданстве на основании законодательства республики, которое позволяет главе государства предоставлять гражданство по своему усмотрению.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину участники группы «Би-2» выступили против войны. В мае 2023 года Минюст включил одного из лидеров группы Егора Бортника (Лева Би-2) в реестр «иностранных агентов».

В конце января 2024 года семерых участников «Би-2», включая сессионного музыканта Глеба Колядина, задержали после концерта в Таиланде из-за того, что они выступали без официального разрешения на работу. Организаторы концертов впоследствии признали, что некорректно оформили визы для музыкантов. Участников группы оштрафовали, после чего они почти неделю провели в центрах для мигрантов в ожидании решения о депортации. Тогда им угрожала высылка в Россию, но, в итоге, музыканты вылетели из Таиланда в Израиль. По неофициальным данным, депортировать группу в Россию потребовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. В посольстве России в Таиланде это отрицали.

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