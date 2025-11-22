«Нет». Дональд Трамп ответил на вопрос, является ли его предложение по Украине окончательным

Президент США Дональд Трамп дал понять, что подготовленный им мирный план по Украине может быть скорректирован.

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов, является ли его план «окончательным предложением Украине». «Мы хотели бы достичь мира», — добавил он.

При этом на вопрос что будет, если президент Украины Владимир Зеленский отвергнет план, Трамп сказал: «Тогда он может продолжать бороться изо всех сил».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность «работать» с западными союзниками на основе предложений Трампа.

Президент России Владимир Путин сказал, что план Трампа «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования».

В воскресенье, 22 ноября, в Женеве пройдут переговоры Украины, США, Германии, Франции и Великобритании, на которых будет детально обсуждаться предложение Трампа.