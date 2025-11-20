За последние два года число книжных магазинов в городах с населением свыше 100 тысяч человек упало на 11,3% — и к ноябрю 2025-го составило 2247 точек, следует из данных мониторинга Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала «Книжная индустрия», о которых пишут «Ведомости».

За 2024–2025 годы в крупных городах закрылись 338 книжных магазинов, а открылись только 135, уточнили в АСКР.

Больше всего книжных магазинов закрылось в Москве — 51. К ноябрю 2025 года в столице насчитывается 185 точек. По показателю обеспеченности книжными Москва заняла предпоследнее место среди 16 городов-миллионников: один магазин на 71 753 жителей. Первое место в этом рейтинге заняла Казань (одна точка на 25 091 жителя), последнее — Волгоград (одна точка на 72 306 жителей).

Президент АСКР Светлана Зорина объясняет снижение числа книжных в Москве сворачиванием сети «Книжный лабиринт» — 32 магазина в столице прекратили работу. Всего за последний год эта сеть сократила 90% своих точек.

В целом снижение числа книжных магазинов, как пояснил представитель московского книжного «Библио-глобус», заключается в том, что специализированной рознице «крайне сложно» выдерживать конкуренцию с маркетплейсами. По словам Светланы Зориной, «жесткий демпинг» со стороны маркетплейсов приводит к тому, что читатели «голосуют рублем» и покупают книги там, где это существенно дешевле.

Книжные магазины в России (особенно независимые) все чаще стали подвергаться давлению со стороны властей — в них приходят с проверками и обысками из-за продажи «нежелательных» книг и штрафуют по протоколам, составленным из-за «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола». Кроме того, у книжных возникают сложности с продажей книг авторов, объявленных «иноагентами» — по закону с 1 сентября 2025 года «иноагентам» нельзя заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Включает ли это продажу книг — в законе не указано, но книжные магазины получают неофициальные предостережения.

