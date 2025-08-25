Российские книжные магазины получили предупреждение, что не получат муниципальные льготы, если будут продавать книги «иноагентов»

С 1 сентября книжные магазины, которые будут продавать книги «иноагентов», не смогут претендовать на льготы со стороны муниципалитетов, предупредили в Российском книжном союзе.

В частности, говорится в сообщении организации, магазины будут лишены льготной аренды и рекламы, не смогут обладать статусом социального предпринимательства и участвовать в муниципальных конкурсах. Кроме того, магазины не смогут стать поставщиками книг в школы и библиотеки и претендовать на муниципальное софинансирование издательской программы.

В Российском книжном союзе пояснили, что это связано с изменениями в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которые вступают в силу с 1 сентября. Поправки запрещают «иностранным агентам» получать государственную и муниципальную поддержку.

Совладелец независимого книжного магазина в одном из российских регионов в беседе с изданием «Эхо» заявил, что федеральных и городских программ поддержки книжных «де-факто не было и нет» — по его мнению, эти изменения ни на что не повлияют.

Поправки к закону запрещают «иностранным агентам» с 1 сентября заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Относится ли к ней продажа книг — неизвестно, но книжные магазины стараются распродать оставшиеся у них экземпляры «иноагентской» литературы до сентября.

