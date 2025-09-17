Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов. Холдингу грозит банкротство

Розничная сеть «Книжный лабиринт», входящая в холдинг , за последний год закрыла около 90% своих магазинов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей (АСКР).

В настоящее время под брендом «Книжного лабиринта» работают всего шесть торговых точек (по три — в Москве и Московской области), хотя еще в ноябре 2024 года сеть насчитывала 62 магазина по всей России.

При этом, пишет издание, в Арбитражный суд Москвы поступило заявление дистрибуторской компании «Мерлион» о признании банкротом основного юрлица холдинга «Лабиринт» — ООО «Книготорговая компания Лабиринт». Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», «Мерлиону» выдан исполнительный лист на взыскание с «Лабиринта» 27 миллионов рублей долга. Кроме того, в дело о банкротстве «Лабиринта» планируют вступить издательства «Легион» и «Антология» — им холдинг задолжал по 12,2 миллиона рублей и 4,7 миллиона рублей соответственно.

Сеть «Книжный лабиринт» в 2023-2025 годах накопила существенную задолженность перед поставщиками, отмечает газета. В общей сложности контрагенты (среди них — торговый дом БММ, издательства «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem) уже подали к ООО «Книготорговая компания Лабиринт» иски о нарушении обязательств по договорам поставки на сумму свыше 300 миллионов рублей.

В мае 2024 года крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ» прекратил отгрузки своих изданий в сеть «Книжный лабиринт», заявляя, что холдинг задолжал ему «сотни миллионов». Осенью 2024-го было объявлено, что стороны достигли договоренностей об отсрочке выплаты задолженности «Лабиринта» «на условиях, которые не подлежат разглашению» и ведут переговоры о возобновлении поставок в розничную сеть.

Опрошенные изданием эксперты считают, что вероятность процедуры банкротства «Лабиринта» высока. Если холдинг не погасит долг перед «Мерлионом», то суд, скорее всего, введет в отношении ООО «Книготорговая компания Лабиринт» первую стадию банкротства — наблюдение, заявил журналистам представитель адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Представитель «Лабиринта» от комментариев «Ведомостям» отказался.

Согласно данным «СПАРК», в 2024 году выручка ООО «Книготорговая компания Лабиринт» достигла 2,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 485 тысяч рублей. У ООО «Лабиринт.ру» эти показатели составили 2,5 миллиарда рублей и 121 тысяч рублей соответственно. Выручка ООО «Издательство Лабиринт пресс») в 2024 году составила 95,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 4000 рублей.