В Новосибирске пришли с обыском в независимый книжный магазин «Карта мира»

В Новосибирске силовики пришли с обыском в независимый книжный магазин «Карта мира». Об этом сообщила бывший депутат городского совета Светлана Каверзина и издание НГС со ссылкой на источник.

«Типа ищут книги определенных издательств. Возможно, кто-то донос написал. Магазинчик очень атмосферный и интересный, там внутри — как шкатулка с драгоценностями, все с душой. Жалко будет, если закроют, другого такого в Новосибирске нет», — написал Каверзина.

По информации НГС, обыск связан с работой неких «новых издательств». В магазине проверяли, есть ли там литература, выпущенная этими издательствами.

Обыск проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Новосибирской области.

На странице магазина во «ВКонтакте» говорится, что 14 мая книжный не работает «по техническим причинам».

Книжный магазин «Карта мира» открылся в начале 2024 года. Его основала Анна Яковлева, которая ранее работала директором в сети независимых новосибирских книжных «Перемен». В августе она рассказывала в интервью, что в «Карту мира» приходила с проверкой прокуратура, сотрудники которой смотрели, правильно ли упакованы книги «иноагентов».

10 апреля силовики пришли с проверкой в независимый книжный магазин «Подписные издания» в Санкт-Петербурге. Как рассказывали сотрудники магазина, им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. Позже стало известно, что на магазин составили протокол по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и » (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Поводом для этого стали три книги: «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг.

В марте, как сообщал поэт и публицист Иван Давыдов, сотрудники прокуратуры приходили с проверкой в московский независимый книжный магазин «Фаланстер». Что было причиной их визита, неизвестно. Вскоре на магазин и его соучредителя Бориса Куприянова составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации.

Читайте также

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны

Читайте также

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны