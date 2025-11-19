В Госдепартаменте отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал посол РФ в США Александр Даричев.

По его словам, в Госдепе также не хотят обсуждать возвращение «шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности». Даричев утвеждает, что американские спецслужбы, взявшие эти объекты под охрану, «незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов».

«Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала », — добавил посол.

В конце февраля 2025 года представители России на переговорах с американской стороной в Стамбуле предложили восстановить прямое авиасообщение между странами. Перед эти на переговорах в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне, а также возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

В начале марта 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Указ тогдашнего президента США Джо Байдена касался пассажирских, грузовых и чартерных рейсов.

