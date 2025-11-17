Мать Ильи Яшина допросили в Следственном комитете

Мать политика Ильи Яшина допросили в Следственном комитете РФ, сообщил он в соцсетях.

Татьяну Яшину, по словам ее сына, допрашивали в Главном следственном управлении СК по уголовному делу, возбужденном против него. По какому именно, неясно. Допрос продолжался два часа.

Татьяна Яшина воспользовалась 51-й статьей Конституции РФ и отказалась свидетельствовать против близкого родственника. Следователь взял с нее подписку о неразглашении.

«Очень неприятно, когда силовики оказывают давление на семью», — добавил Яшин.

Илья Яшин 1 августа 2024 года вышел на свободу из колонии, где отбывал срок по делу о «фейках» об армии РФ. Его освободили в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

После освобождения Яшин заявил со ссылкой на справку МВД, что его лишили гражданства РФ и запретили возвращаться в страну. Представители российских властей это отрицали, но не могли объяснить сведения из справки.

МВД России в конце 2024 года объявило Яшина в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента». В январе 2025-го дома у родителей политика провели обыск.

В середине октября суд заочно арестовал Яшина по новому делу — о «фейках» об армии и участии в «экстремистской организации».

Как российские власти могут лишить гражданства

