У родителей Ильи Яшина провели обыск

В Москве дома у родителей политика Илья Яшина провели 16 января обыск. Об этом сообщил сам политик.

По его словам, обыск связан с уголовным делом, которое возбудили в отношении политика еще 5 декабря 2024 года по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК).

«После обыска маму и отца допросили в следственном отделе. Следователя интересовало, поддерживают ли они со мной связь и где я сейчас нахожусь. Можно подумать, силовики не знают, куда они меня сами и выслали из России… Но родители, разумеется, воспользовались 51-й статьей Конституции и не стали отвечать на вопросы. Все это неприятно, но ожидаемо, конечно», — написал Яшин.

Политик назвал закон об «иностранных агентах» «фашистским», а давление на семьи оппозиционеров — «отвратительным».

В декабре 2024 года стало известно, что МВД России объявило в розыск Илью Яшина. О возбуждении нового уголовного дела в отношении политика официально не сообщалось. Как пояснил 17 января Яшин, в розыск его объявили по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента».

Россия и страны Запада 1 августа 2024 года провели масштабный обмен заключенными. Российские власти передали западным странам 16 человек, находившихся в российских колониях и СИЗО. Среди них был Илья Яшин.

Минюст РФ объявил Илью Яшина «иноагентом» в июле 2022 года.