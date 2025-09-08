Илья Яшин заявил, что его лишили гражданства России. Ему запретили въезд в РФ

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

МВД России объявило российского политика Илью Яшина лицом без гражданства. Об этом, как рассказал Яшин 8 сентября, стало известно из материалов уголовного дела, которое начинает рассматривать суд в Москве.

Яшин опубликовал справку из МВД, приложенную к делу. В графе «гражданство» в ней указана аббревиатура «ЛБГ», то есть «лицо без гражданства».

Также в документе говорится, что Яшину запрещен въезд в РФ на основании пункта 1 части 1 статьи 27 федерального закона № 114, то есть «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

«То есть речь идет о том, что меня лишили российского гражданства», — заявил Яшин.

Кто принял решение лишить меня гражданства РФ, полученного при рождении? Какой была процедура? Как это решение соотносится с прямым конституционным запретом на лишение россиян гражданства? Если информация МВД России, представленная в суд, подтвердится, то мы имеем дело с важнейшим прецедентом и новым витком произвола путинской власти.

Илья Яшин 1 августа 2024 года вышел на свободу из колонии, где отбывал срок по делу о «фейках» об армии РФ. Его освободили в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Российские власти передали 16 человек, находившихся в российских колониях и СИЗО, страны Запада — восемь россиян, обвиненных или осужденных за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления.

После освобождения Илья Яшин заявил, что не рассматривает свое освобождение как обмен. «Я рассматриваю как незаконное выдворение из России против моей воли», — говорил он.

МВД России в конце 2024 года объявило Илью Яшина в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента».

