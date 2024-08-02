Илья Яшин: это не обмен, это незаконное выдворение из России

Политик Илья Яшин, которого освободили из российской колонии в результате обмена заключенными между РФ и Западом, написал письменное заявление об отказе на обмен. Об этом он заявил на пресс-конференции в редакции издания Deutsche Welle в Бонне.

То, что со мной произошло, я не рассматриваю как обмен. Я рассматриваю как незаконное выдворение из России против моей воли. Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться. Первое желание было немедленно поехать в аэропорт, взять билет и вернуться в Россию. Мне дали понять, что мое возвращение исключит любые обмены в перспективе.

По словам Яшина, бывший московский муниципальный депутат и бывший технический директор «Навальный Live» также были в списках на обмен, но их «вычеркнули в последний момент».

Политик также подтвердил заявление другого бывшего политзаключенного Владимира Кара-Мурзы, который также участвует в пресс-конференции, о том, что они отказались писать прошения о помиловании на имя Владимира Путина.

Политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров были освобождены из российских колоний в результате обмена заключенными, который прошел 1 августа между Россией и странами Запада.

Россия передала Германии и США 16 заключенных, получив восемь россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления.

Смотрите пресс-конференцию Яшина, Пивоварова и Кара-Мурзы здесь

Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Первая пресс-конференция после освобождения Смотрите здесь

Смотрите пресс-конференцию Яшина, Пивоварова и Кара-Мурзы здесь

Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Первая пресс-конференция после освобождения Смотрите здесь