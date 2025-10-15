Суд в Москве заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина по делу о «фейках» и участии в «экстремистской организации»

Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест политика Владимира Кара-Мурзы сроком на два месяца, сообщил корреспондент «Медиазоны».

Отправить Кара-Мурзу под стражу следствие просило по делу о распространении военных «фейков» и участии в деятельности «экстремистской организации», пишет издание. Какие именно эпизоды вменяются политику, не уточняется.

13 октября стало известно, что МВД объявило Кара-Мурзу в розыск. Политика также внесли в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

Обновление: Суд заочно арестовал политика Илью Яшина, который проходит по одному делу с Кара-Мурзой, сообщает «Медиазона».

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

В августе 2024 года Кара-Мурзу освободили в рамках обмена заключенными между Россией и западными странами.

14 октября 2025 года ФСБ объявила, что в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов Антивоенного комитета России, среди которых Владимир Кара-Мурза, возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества или участии в нем.

