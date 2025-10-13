МВД РФ объявило в розыск политика Владимира Кара‑Мурзу

Российское МВД объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу, освобожденного из колонии летом 2024 года в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Информацию о розыске обнаружила в базе ведомства «Медиазона».

По какой статье объявлен в розыск Кара-Мурза в карточке традиционно не уточняется.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

В августе 2024 года Кара-Мурзу освободили в рамках обмена заключенными. Тогда РФ передала Германии и США 16 политзаключенных, получив взамен восемь россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления. Среди освобожденных был политик Илья Яшин. В декабре 2024 года МВД РФ объявило Яшина в розыск. В отношении него возбудили дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента». Кара-Мурза также был объявлен «иностранным агентом» в 2022 году.

В августе 2025 года Кара-Мурзе отказали в выдаче российского загранпаспорта за границей — тогда посольство в США сослалось на письмо Федеральной службы судебных приставов и действующее ограничение на выезд из России. С чем именно было связно ограничение, не уточнялось.

