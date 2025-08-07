Владимиру Кара-Мурзе отказались выдать загранпаспорт, потому что ему «ограничен выезд из РФ»

Политик Владимир Кара-Мурза рассказал, что власти России отказались выдать ему загранпаспорт. Он опубликовал скан официального отказа, выданного ему в посольстве РФ в США.

В документе было отмечено, что Кара-Мурзе ограничен выезд из РФ на основании «уклонения от исполнения обязательств, наложенных судом» (часть 5 статьи 15 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Каких именно, там не уточнялось.

Кара-Мурза процитировал известное высказывание диссидента Владимира Буковского: «Ни посадить по закону не могут, ни освободить», и напомнил, что год назад во время обмена заключенными отсутствие у него загранпаспорта не помешало российским властям вывезти его из страны.

Отказ в выдаче загранпаспорта политик сравнил с практикой лишения гражданства.

Фактически, в обход прямого конституционного запрета, путинский режим вернул советскую практику лишения политических оппонентов гражданства собственной страны. То есть формально, конечно, гражданства никто не лишает — но применить его на практике без действующего паспорта невозможно.

У Кара-Мурзы, помимо российского гражданства, есть гражданство Великобритании.

Читайте также

Год назад благодаря обмену на свободу вышли известные политзаключенные. Но в российских тюрьмах остаются 1500 человек, преследуемых по политическим мотивам Не забывайте о них — и пишите им. Инструкция «ОВД-Инфо»

Читайте также

Год назад благодаря обмену на свободу вышли известные политзаключенные. Но в российских тюрьмах остаются 1500 человек, преследуемых по политическим мотивам Не забывайте о них — и пишите им. Инструкция «ОВД-Инфо»