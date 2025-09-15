Следователь в суде заявила, что Илью Яшина не лишали гражданства РФ. Почему об этом было написано в справке МВД, она не знает

Следователь тушинского межрайонного следственного отдела Дарья Курилова заявила, что Илью Яшина не лишали гражданства России. Она допустила, что информация в справке МВД, где говорилось об отсутствии у оппозиционера гражданства РФ, могла быть технической ошибкой. Об этом следователь заявила на заседании суда, где рассматривается уголовное дело против Яшина об уклонении от обязанностей «иноагента», передает «Медиазона».

Курилова подтвердила, что Яшин — гражданин Российской Федерации, у следствия нет информации о недействительности его паспорта или лишении его гражданства. По ее словам, в справке МВД с информацией о судимости Яшина действительно была «метка ЛБГ — лицо без гражданства».

«Почему, я пояснить не могу. Эти требования составляю не я. Там не сказано, что гражданство аннулировано. Там указано только ЛБГ. Просто две строчки. Я не могу на это ссылаться [как на официальный документ]», — заявила следователь.

Адвокат Яшина Михаил Бирюков попросил суд вызвать для допроса сотрудников МВД, ответственных за справку. Судья Елена Голубева предложила вместо вызова свидетелей направить запрос в оперативно-справочный отдел ГИАЦ МВД.

По мнению самого Яшина, вызов следователя в суд не добавил ясности в вопрос, лишили ли его гражданства.

«Круглова сказала, что ей ничего не известно о лишении меня гражданства и что она не знает, по какой причине в базе данных ГИАЦ МВД России мне присвоен такой статус. Почему она не разобралась в этом в ходе следственных действий, пояснить тоже не смогла. Участники процесса остались в недоумении, и судья решила направить запрос в ГИАЦ, чтобы всё-таки разобраться, гражданин я или нет. Вам не кажется, что вся эта „правовая система“ демонстрирует явные признаки внутренней коррозии?» — написал он в своем телеграм-канале.

8 сентября Илья Яшин рассказал, что МВД России объявило его лицом без гражданства. Об этом стало известно из материалов уголовного дела по «иноагентстской» статье. Яшин опубликовал справку из МВД, приложенную к делу. В графе «гражданство» в ней указана аббревиатура «ЛБГ», то есть «лицо без гражданства». Также в документе говорится, что Яшину запрещен въезд в РФ на основании пункта 1 части 1 статьи 27 федерального закона № 114, то есть «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

Илья Яшин 1 августа 2024 года вышел на свободу из колонии, где отбывал срок по делу о «фейках» об армии РФ. Его освободили в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. МВД России в конце 2024 года объявило Илью Яшина в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента»

