«Проект»: жена бывшего главы Марий Эл продала семейную квартиру и передала деньги «аферисту из тиндера»

Одной из жертв израильского мошенника Саймона Леваева (Шимона Хаюта), известного по фильму Netflix как «аферист из тиндера», оказалась жена бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова Ирина Маркелова-Старыгина, говорится в большом исследовании «Проекта» «Отцы и деды» (выдержки из него публикует «Агентство»).

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 2001 по 2017 год. За это время он оформил на свою жену многочисленные активы — семь крупных предприятий от цементного производства до местной телекомпании и дорогостоящую недвижимость, пишет издание.

В 2012 году Ирина Маркелова-Старыгина внезапно пропала из Йошкар-Олы, из чего СМИ сделали вывод, что супруги развелись. По словам источников «Проекта», в то время она переехала в Лондон к новому возлюбленному Саймону Леваеву, с которым познакомилась в тиндере. Жена главы республики продала одну из квартир, принадлежавших семье Маркеловых, и передала деньги мошеннику, после чего тот пропал, утверждают собеседники журналистов.

В 2021 году Леонида Маркелова приговорили к 13 годам колонии по делу о коррупции. Ирина Старыгина развелась с мужем и вернулась в Йошкар-Олу, где одно время работала мастером по макияжу в салоне, который когда-то принадлежал ее семье. В ходе судебного процесса над Маркеловым она дала показания на бывшего мужа.

О мошеннике Саймоне Леваеве стало широко известно после выхода в 2022 году документального фильма Netflix «Аферист из тиндера». В нем рассказывалось, что Леваев знакомился с женщинами в тиндере, притворяясь богатым бизнесменом, а затем выманивал у них крупные суммы денег и тратил их, чтобы добиваться других женщин. Он выдавал себя за сына израильского миллиардера и алмазного магната Льва Леваева. Его профиль в тиндере, где он знакомился с будущими жертвами, был заполнен фотографиями частных джетов и дорогих яхт. По оценке авторов фильма, ему удалось выманить у жертв около 10 миллионов долларов. Об Ирине Маркеловой в фильме не упоминалось.

Леваева задержали в Греции в 2019 году за использование поддельных документов. Его экстрадировали в Израиль, где приговорили к 15 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве. Через пять месяцев его выпустили в рамках программы по сокращению числа заключенных во время пандемии.

В ноябре 2024 года суд в Тель-Авиве обязал Леваева выплатить 415 тысяч шекелей (более 100 тысяч евро) в качестве компенсации одной из своих жертв, Кейт Конлин. В исковом заявлении, поданном Конлин, говорилось, что Леваев причинил ей «моральный и физический ущерб» и разрушил ее карьеру в Израиле. Кроме того, согласно иску, Леваев угрожал Конлин и принуждал ее брать кредиты в нескольких банках на свое имя, но не вернул ей деньги.

В сентябре 2025 года Леваева снова задержали в Грузии.

