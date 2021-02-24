Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии по делу о коррупции

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Суд также назначил 57-летнему Маркелову штраф в размере 235 миллионов 280 тысяч рублей.

15 февраля суд признал Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Маркелов не признал вину.

По версии следствия, Маркелов через посредника получил от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша взятку в размере более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки.

Гособвинитель просил суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017 года он ушел в отставку по собственному желанию, после чего его арестовали по обвинению в получении взятки.

Во время ареста Маркелов находился в московском СИЗО «Лефортово». В октябре 2018 года он пожаловался на «пыточные условия содержания» в изоляторе, моральное давление, обыски и отсутствие медицинской помощи. Он также сообщил о временной потере зрения из-за условий содержания в СИЗО.